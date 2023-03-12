ABC: жители Праги вышли на массовые протесты против инфляции и военной поддержки Украины

Тысячи чехов вышли на Вацлавскую площадь в Праге, протестуя против высокой инфляции и военной поддержки Украины, передаёт ABC News. В ходе митинга собравшиеся также потребовали отставки правительства во главе с премьером Петром Фиалой, которое, по их словам, не ставит интересы граждан Чехии на первое место.

В субботу в Чехии тысячи людей вышли на антиправительственный митинг, протестуя против высокой инфляции и требуя прекращения военной поддержки Украины, сообщает ABC News.

Митинг, организованный непарламентской партией «Право. Уважение. Профессионализм», состоялся на Вацлавской площади в Праге. В ходе него протестующие возложили на Европейский союз вину за резкий рост цен на энергоносители в стране, где инфляция составляет 16,7%, а в январе и вовсе достигала 17,5%. На этом фоне участники митинга призвали уйти в отставку коалиционное правительство во главе с премьером Петром Фиалой. По словам лидера партии Йиндриха Райхла, Чехии нужно правительство, которое бы «прежде всего заботилось об интересах чешских граждан».

Участники протестов также призвали прекратить военную поддержку Украины и найти мирное решение украинского конфликта. По данным телеканала, некоторые из митингующих пришли на Вацлавскую площадь с символикой российских военных. «Остановите войну, остановите НАТО», — скандировали собравшиеся.

Как напоминает ABC News, Чехия поддерживает киевский режим с начала российской спецоперации на Украине. Так, страна передала вооружение для украинских военных и приняла около полумиллиона беженцев.