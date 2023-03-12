ABC: жители Праги вышли на массовые протесты против инфляции и военной поддержки Украины

20:37
Число пострадавших при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 16
При обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 16 мирных жителей, заявила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко.
20:32
Sport24: состояние здоровья Костомарова улучшается по всем показателям
Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
20:32
Al-Ahram: злоумышленники ограбили дом нападающего «Ливерпуля» Салаха в Египте
Неизвестные ограбили дом нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Египте.
20:22
Bloomberg: Индия не будет нарушать ценовой потолок на российскую нефть
Индия присоединится к ценовому потолку на российскую нефть, который установили западные страны на уровне $60 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
20:20
Юбилейный гол Кокорина не помог «Арису» добиться победы в чемпионате Кипра
«Арис» сыграл вничью с «Пафосом» в матче 27-го тура чемпионата Кипра.
20:17
Загитова вернулась к боксёрским тренировкам
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова вернулась к боксёрским тренировкам.
20:12
Писарский — о своей результативности: затишье перед штормом
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей результативности после возобновления чемпионата.
20:09
Захарова назвала враньём слова Кулебы об отсутствии желания Москвы вести переговоры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу во вранье в отношении позиции Москвы о переговорах с Киевом.
20:00
Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на разгром «Крыльев Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
19:53
СК России зафиксировал последствия обстрела Перевальска со стороны ВСУ
Сотрудники Следственного комитета России зафиксировали последствия украинского обстрела Перевальска из РСЗО HIMARS.
19:48
«Торпедо» выбило московское «Динамо» из розыгрыша Кубка Гагарина
Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
19:41
Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
19:40
Тренер «Миннесоты»: Капризов — самая смелая суперзвезда, какую вы когда-либо видели
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о российском нападающем команды Кирилле Капризове.
19:28
ВСУ ударили по Донецку из РСЗО «Смерч»
Украинские войска ударили по Донецку из РСЗО «Смерч», заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
19:24
«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
19:19
Экс-советник Кучмы Соскин привёл примеры акций в странах ЕС против поддержки Украины
В ряде европейских стран прошли акции против поддержки Украины. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, это может иметь тяжёлые последствия для Киева.
19:14
«Северсталь» обыграла ЦСКА и сравняла счёт в серии плей-офф
«Северсталь» на своём льду одержала победу над ЦСКА в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
19:10
Кобелев объяснил, за счёт чего «Крылья» пропустили от ЦСКА четыре мяча
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на разгромное поражение «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА.
19:05
Пасечник: число пострадавших при обстреле Перевальска возросло до 15
При обстреле Перевальска со стороны ВСУ ранения получили 15 человек, в том числе — дети, заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
19:05
Кобелев: после двух голов в матче ЦСКА — «Крылья Советов» всё уже было решено
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России (4:0).
18:53
Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал победителем масс-старта на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
18:50
Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация не спасёт Silicon Valley Bank
Американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).
18:39
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в гриль-баре
Подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском гриль-баре задержан. Ранее сообщалось о причастности нападающего «Сочи» Артёма Иванюженкова.
18:36
Глава Минфина Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB
Власти Соединённых Штатов не будут спасать обанкротившийся ранее банк Silicon Valley Bank (SVB), но намерены помочь вкладчикам финансовой организации. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
18:34
Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание общества от его материала по Nord Stream
Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью CGTN обвинил власти США в попытках отвлечь внимание общественности от его материала по взрывам на «Северных потоках» публикациями новых разведданных.
18:25
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.
18:21
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ
ЦСКА одержал победу над «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.
18:10
Источник: Хэмилтон может покинуть Mercedes в конце сезона
Семикратный чемпион мира пилот Mercedes Льюис Хэмилтон задумался об уходе из команды.
18:08
Главы МИД Ирана и Белоруссии обсудили торговлю и инвестиции
Главы МИД Белоруссии и Ирана Сергей Алейник и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили двусторонние отношения государств, уделив особое внимание реализации совместных проектов.
18:03
Командир подразделения ВСУ не исключил попадания украинской армии в котёл в Артёмовске
Украинские военные могут оказаться в котле в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР, как это было в Дебальцево в 2015 году. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
18:01
Камоцци: без Миранчука «Торино» не был бы так высоко в таблице Серии А
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии по футболу.
17:52
В Думе предложили наказывать треш-стримеров за жёсткий контент
Глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил о планах по внесению изменений в Уголовный кодекс России, предполагающих наказание и штрафы до миллиона рублей за распространение в сети фото и видео, демонстрирующих сцены жестокости.
17:47
Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отметился голом в матче 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
17:40
Немецкий политик Тоденхёфер раскритиковал слова Кулебы о российских военных
Немецкий консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер раскритиковал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что участники мирной акции в Германии «поддерживают убийства украинцев российскими военными».
17:38
Уайт: Пётр Ян остаётся одним из лучших в мире
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
17:27
Малком — о травме Барриоса в матче с «Химками»: обошлось без перелома
Нападающий «Зенита» Малком высказался о травме Вильмара Барриоса, полученной в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».
17:27
Число раненных при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11
Количество раненных мирных жителей при обстреле Перевальска со стороны ВСУ возросло до 11, заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
17:15
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
17:14
Асад предоставил ряд льгот для пострадавших от землетрясения в Сирии
Президент Сирии Башар Асад издал указ о предоставлении ряда льгот для всех пострадавших от землетрясения в республике.
17:09
Marca: «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большой долей вероятности не перейдёт в мадридский «Реал».
17:08
Глава МИД Италии: западные страны никогда не обсуждали тему отправки войск на Украину
Страны Запада никогда не обсуждали возможность отправки своих военных на Украину. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
16:56
Малком — лучший бомбардир в нынешнем составе «Зенита»
Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата России с «Химками».
16:53
Politico: между США и Украиной растут разногласия из-за Крыма, Артёмовска и СП
Между властями Соединённых Штатов и Украиной растут разногласия по поводу Крыма, Артёмовска (Бахмута) и диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
16:45
Протестующие в Кишинёве завершили митинг и выдвинули ультиматум властям
В центре Кишинёва завершился митинг «Движения для народа» принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.
16:40
Передача Алексея Миранчука помогла «Торино» обыграть «Лечче»
«Торино» одержал победу над «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
16:38
Премьер Сербии аргументировала отказ от санкций против России национальными интересами
Отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям мотивирован национальными интересами страны и международным правом, заявила премьер республики Ана Брнабич в эфире телеканала «ТВ Прва».
16:36
В Пермском крае проводят проверку по факту видеообращения мобилизованных
Министерство территориальной безопасности Пермского края проводит проверку по факту видеообращения мобилизованных, которые заявили о проблемах с техническим снабжением.
16:31
Источник: некоторые игроки ПСЖ называют Галтье «физруком»
Футболисты «Пари Сен-Жермен» неуважительно отзываются о своём главном тренере Кристофе Галтье.
16:29
Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к санкциям против России
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что Грузия многое потеряет, если примет решение о присоединении к антироссийским санкциям.
16:18
Тарасова: в российский футбол вбуханы огромные деньги, но нет системы
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о развитии футбола в России.