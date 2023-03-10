Das Erste: новый президент Чехии пообещал прозападный курс

21:42
Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин обладает огромной уверенностью в себе
Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон заявила, что президент России Владимир Путин обладает огромной уверенностью в себе.
21:37
Офицеру СБУ грозит до восьми лет колонии за слова об инсценировке инцидента в Буче
Майору Службы безопасности Украины (СБУ) грозит до восьми лет колонии за слова о том, что инцидент в Буче является инсценировкой. Об этом сообщила специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.
21:34
Аршавин — о матче с «Оренбургом»: «Сочи» после второго гола нужно было раскрываться
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Оренбург».
21:24
Капелло считает Кварацхелию одним из ключевых футболистов «Наполи»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2022/23.
21:21
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии на 14 марта
Россия запросила на 14 марта проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии, как фактора, который мешает разрешению кризиса на Украине.
21:14
В Италии отклонили апелляцию «Ромы» и дисквалифицировали Моуринью
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сможет руководить своей командой в ближайших матчах чемпионата Италии по футболу.
21:14
Минюст России включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева и политика Гудкова
Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева* и оппозиционера Геннадия Гудкова*.
20:58
Алаудинов: ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать Артёмовск
Украинская армия в ближайшее время предпримет попытку разблокировать Артёмовск (Бахмут), который находится в оперативном окружении, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
20:53
«Оренбург» на выезде забил четыре безответных мяча «Сочи» в матче РПЛ
«Сочи» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
20:47
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Правительство Канады приняло решение запретить импорт алюминия и стали из России.
20:47
As: «Реал» готов подписать Мбаппе, если футболист принесёт публичные извинения
В «Реале» рассказали, при каких условиях руководство мадридского клуба согласится заключить контракт с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
20:43
Орбан допустил, что в ближайшее время Запад начнёт обсуждать отправку военных на Украину
Западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
20:30
Васильев связал допуск фехтовальщиков из России с трусостью Баха
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под её эгидой.
20:20
DPA: в аптеке немецкого Карлсруэ взяты заложники
В немецком городе Карлсруэ проходит спецоперация рядом с аптекой, в которой взяты заложники, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию города.
20:20
«Волга» подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом на матче с «Зенитом»
Руководство «Волги» сообщило, что команда из Ульяновска намерена оспорить дисциплинарные санкции за инцидент с бананом во время матча Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
20:18
МО России: дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется
Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации в России не планируется. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.
20:10
El Pais: прокуратура предъявила обвинения «Барселоне» по «делу Негрейры»
Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу всё же предстанет перед судом по «делу Негрейры».
20:04
Родионенко назвала Маринова лидером российской гимнастики
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о выступлении Даниела Маринова в личном многоборье на чемпионате России.
20:01
Колобков назвал допуск российских фехтовальщиков проявлением разума
Бывший министр спорта России Павел Колобко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
20:00
Легойда назвал требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру апогеем беззакония
Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания Киево-Печерской Лавры является апогеем беззакония, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
19:55
Разведка США заявила, что только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами
Только у России на вооружении стоят стратегические гиперзвуковые комплексы. Об этом заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.
19:52
Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар успешно перенёс операцию после травмы голеностопа.
19:49
Нагорный заявил, что рад уступить титул чемпиона России Маринову
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как относится к победе Даниела Маринова в личном многоборье на чемпионате России.
19:47
Полиция нашла человека, который бросил банан на поле в матче «Волга» — «Зенит»
Управление полиции по Ульяновской области на своей странице в социальной сети сообщило о задержании болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела.
19:43
Росстат сообщил о нулевой недельной инфляции в России
Уровень инфляции в России за неделю с 28 февраля по 6 марта оказался нулевым. Об этом сообщил Росстат.
19:43
«Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» и повёл в серии плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:38
Журова: граждане скажут, что неприемлемо ехать на турниры по фехтованию без флага России
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
19:26
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
19:22
«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф
Омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» в матче первого раунда плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:11
Великая: российское фехтование ещё удивит многих
Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
19:11
TOK FM: в соцсетях в Польше обвиняют США в развязывании конфликта вокруг Украины
В соцсетях в Польше набирают популярность хештеги, в которых пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявила специалист по соцсетям Анна Межиньская.
19:08
Росстат: инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46%
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 10,99%, сообщает Росстат.
18:56
Саблистка Егорян: до последнего верила в наш допуск на международные соревнования
Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
18:55
Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артёмовска (Бахмута).
18:51
Президент ФФР: о нейтральном статусе можно будет говорить, когда получим какой‑то документ
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что о нейтральном статусе российских спортсменов можно будет говорить только после получения определённого документа.
18:44
Умерла актриса Ольга Катаева
Российская актриса Ольга Катаева скончалась в Израиле в возрасте 68 лет, сообщает театр Mikro Theatre.
18:41
Захарова заявила, что у США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания заповедника до 29 марта.
18:41
Президент Франции Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной.
18:37
Монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта
Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта.
18:35
Палата представителей США приняла законопроект о раскрытии данных о происхождении COVID-19
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который требует от администрации президента страны Джо Байдена раскрытия разведданных о происхождении коронавируса.
18:29
Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года
Курс евро на Московской бирже в пятницу, 11 марта, поднялся выше 81 рубля впервые с апреля прошлого года.
18:28
Названа дата возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, когда россияне смогут возобновить выступление на международных соревнованиях.
18:26
В Подмосковье назвали самые популярные предметы ОГЭ в этом году
В Министерстве образования Московской области назвали самые популярные у школьников предметы для сдачи ОГЭ в 2023 году.
18:25
Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов оснастят передовым оборудованием
Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) будет оснащён оборудованием, которое поможет оцифровать документы и создать электронные библиотеки.
18:25
Президент ВФВ: сборная России по волейболу не потеряла шансы выступить на ОИ-2024
Президент Всероссийский федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что сборная России ещё может квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
18:25
Аналитик Юшков высказался о ситуации с газом в Европе
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
18:24
Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы
Музеи народных промыслов Московской области приняли почти 40 тыс. школьников за три месяца зимы, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
18:23
В Петербурге ожидаются ночные морозы до -19 °С
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 11 марта, похолодает до -19 °С.
18:23
Ростех создал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС.
18:23
В Ставропольском крае построят 27 социальных объектов по нацпроектам
В Ставропольском крае планируют построить 27 социальных объектов по национальным проектам в 2023 году.