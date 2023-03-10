Das Erste: новый президент Чехии пообещал прозападный курс

Новым президентом Чехии официально стал экс-генерал НАТО Петр Павел, пишет Das Erste. В своей инаугурационной речи политик заявил, что поддерживает прозападный и проевропейский курс, а также пообещал продолжить поддержку Украины.

Бывший генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии, сообщает Das Erste. 61-летний политик был приведён к присяге в ходе заседания обеих палат чешского парламента.

В отличие от своего предшественника Милоша Земана, Павел выступает за проевропейский и прозападный курс, пишет Das Erste. В своей инаугурационной речи Павел пообещал продолжить поддержку Украины, а также отметил, что страны Центральной Европы должны быть едины в своей поддержке Киева. Павел заявил, что «таким образом мы, в конечном итоге, помогаем и самим себе». Политик напомнил о событиях 1968 года, когда ввод советских войск в Чехословакию привёл к сворачиванию Пражской весны.

В свои первые сто дней в должности президента Павел намерен совершить ряд международных визитов в соседние страны, сообщает Das Erste. Первой в списке значится Словакия: кроме того, Павел намерен в апреле совершить совместный со словацким президентом Зузаной Чапутовой визит в Киев.

Как отмечает издание, должность президента в Чехии носит преимущественно церемониальный характер, однако президент при этом является главнокомандующим вооружённых сил и назначает правительство. Das Erste напоминает, что Павел выиграл выборы во втором раунде, набрав 58,3% голосов.