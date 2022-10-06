Корреспондент: Германия, Чехия и Италия согласовали передачу Киеву новых партий вооружения

15:27
Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского за оскорбление судей.
15:24
Минобороны: ВКС уничтожили более 280 украинских военных в Николаевской и Херсонской областях
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России уничтожили ещё более 280 военных Украины в Херсонской и Николаевской областях.
15:23
Пономарёв: ЦСКА задавит «Динамо» и выиграет 2:0
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча армейцев с «Динамо» в 12‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:21
В ДНР сообщили об обстреле населённого пункта Зайцево неуправляемыми авиационными ракетами
Украинская авиация обстреляла населённый пункт Зайцево десятью неуправляемыми авиационными ракетами.
15:16
Минобороны сообщило об уничтожении двух групп украинских диверсантов в Харьковской области
В Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.
15:14
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (2:4).
15:14
Косторная сообщила, что ещё не возобновила тренировки на льду
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём восстановлении после операции.
15:12
Средства ПВО России уничтожили девять украинских БПЛА и сбили три снаряда РСЗО «Ольха»
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО «Ольха» за сутки, сообщает Минобороны России.
15:10
Губерниев считает, что Загитова после трёх занятий по технике речи с ним «защебечет, как канарейка»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой помощь в обучении технике речи.
15:08
МИД: в ответ на потолок цен на нефть Россия переориентируется на другие страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответом Москвы на установление Евросоюзом потолка цен на нефть станет переориентация на страны, которые готовы сотрудничать с Россией.
15:05
Авербух: не раз слышал, что Щербакова хотела быть ведущей «Ледникового периода»
Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».
15:05
Легойда: заболевший COVID-19 патриарх Кирилл проходит лечение дома
Заболевший коронавирусом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл переносит заболевание в лёгкой форме, лечится в домашних условиях и продолжает работать.
15:05
В Москве утвердили проект станции метро «Суворовская»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская».
15:03
Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Тунисе
Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от словенки Тамары Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монастире (Тунис).
14:59
Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.
14:55
Гэтжи предположил, как пройдёт бой между Махачевым и Оливейрой
Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи поделился мнением по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
14:54
Путин заявил, что потребительский спрос в России остаётся слабым
Потребительский спрос в России остаётся слабым. Об этом сказал российский президент Владимир Путин.
14:54
Аналитики отметили четырёхкратный рост спроса на витамины и БАДы в России
Специалисты СБЕР ЕАПТЕКИ провели исследование и выяснили, что у россиян спрос на витамины и БАДы в сентябре 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2021-го, а на обеззараживающие средства — в три раза.
14:52
Представитель ЛНР Мирошник сообщил об эвакуации соцучреждений в Кременной и Сватове
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил об эвакуации основных социальных учреждений в Кременной и Сватове (ЛНР).
14:51
Гашек негативно отреагировал на прибытие российских хоккеистов НХЛ в Прагу
Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек остался недоволен тем, что российские хоккеисты примут участие в матчах НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге.
14:50
Пульмонолог Рябова призвала не заниматься самолечением при первых симптомах COVID-19
Пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Ольга Рябова призвала не заниматься самолечением при первых симптомах COVID-19.
14:47
Матвиенко: парламентарии Украины не отреагировали на приглашение начать переговоры
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров.
14:46
В Тюменской области 6 октября действуют три лесных пожара
По состоянию на утро 6 октября в Тюменской области действуют три локализированных лесных пожара.
14:44
Косторная возобновила тренировки после операции
Тренер российской фигуристки Алёны Косторной сообщила, что её подопечная возобновила тренировки на льду после операции.
14:44
Психиатр Левченко назвала нарушение сна ранним проявлением депрессии
Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко рассказала, что первыми проявлениями депрессивных эпизодов можно считать различные нарушения сна.
14:42
Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»
Стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
14:41
Минобороны: ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец
Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.
14:37
Мирошник сообщил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек
ВСУ стянули в район города Северска и села Торское в ДНР до 10 тыс. военных. Об этом сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
14:37
Пульмонолог Рябова назвала боль в горле и насморк распространёнными симптомами COVID-19
Пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Ольга Рябова назвала самые распространённые сегодня симптомы COVID-19.
14:36
Грилиш: вратарь «Копенгагена» сказал мне, что Холанд не человек
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил игру своего партнёра по команде, нападающего Эрлинга Холанда в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (5:0).
14:36
Орлов: Дзюба перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели
Комментатор Геннадий Орлов оценил физическую форму российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
14:35
Более 1,6 тысячи рабочих мест появится в Москве после реорганизации бывшей промзоны Котляково
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что после реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.
14:34
Матвиенко предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры.
14:32
Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР
В результате наступательных действий освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.
14:31
Ортопед Горковский предупредил о риске травмирования суставов в холодное время года
Врач-ортопед, реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский предупредил, что осенью увеличивается опасность травмирования опорно-двигательного аппарата.
14:27
Новый вид мошенничества с фейковыми сайтами сетей быстрого питания набирает обороты в России
Эксперты компании по информационной безопасности Group-IB в сентябре выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов.
14:26
Шестёркин и Василевский вошли в число претендентов на награду лучшему вратарю НХЛ
Российские вратари Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» вошли в число претендентов на награду «Везина Трофи» в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
14:25
Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
14:23
Мурашко: двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации
Двое пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске находятся в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
14:21
World Athletics начала аудиторскую проверку деятельности ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приступила к аудиторской проверке выполнения Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) стратегического плана восстановления.
14:20
В Швеции заявили о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках»
Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».
14:16
Байден посетил пострадавший от урагана американский штат Флорида
Президент Соединённых Штатов Джо Байден посетил штат Флорида, пострадавший от урагана «Иэн» и пообещал финансовую помощь в ликвидации последствий стихии.
14:15
Станкович назначен главным тренером «Сампдории»
«Сампдория» объявила о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера.
14:15
Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
14:10
Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов УЕФА.
14:09
Песков: объективное расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России
Проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
14:07
Семак — о матче с «Факелом»: ни одной команде не будет просто играть в Воронеже
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 12-го тура с «Факелом».
14:06
Нобелевскую премию по литературе вручили французской писательнице Анни Эрно
Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно.
14:05
Песков высказался о противоречивости заявлений главы дипломатии ЕС Борреля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о противоречивости заявлений главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
14:01
Захарова: заявка Киева на ускоренное вступление в НАТО поставила США в неловкое положение
Заявка Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке поставила США в неловкое положение, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.