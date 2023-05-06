Spiegel: «неподходящая кандидатура» — Вагенкнехт выступила против присуждения Зеленскому премии за вклад в единство Европы

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала решение комитета премии имени Карла Великого присудить награду за вклад в единство Европы украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому, пишет Der Spiegel. Политик назвала Зеленского «неподходящей кандидатурой». По её словам, тот, кому вручают такую премию, должен «сделать всё возможное, чтобы война на Украине закончилась путём переговоров и заключения мирного соглашения».

Украинский народ и президент Владимир Зеленский стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. «Украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь её граждан, но и Европу, и европейские ценности», — так обосновал своё решение комитет премии. Незадолго до вручения награды депутат бундестага от Левой партии Сахра Вагенкнехт назвала Зеленского «неподходящей кандидатурой» на получение премии и раскритиковала решение комитета, сообщает Der Spiegel.

По словам Вагенкнехт, сегодняшняя Европа была основана после Второй мировой войны как проект мира. «Тот, кто получает премию имени Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы война на Украине закончилась путём переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», — заявила она. Вагенкнехт также отметила, что канцлеру Германии Олафу Шольцу следует убедить Зеленского «сделать возможным такой путь с его стороны».

С начала конфликта на Украине Вагенкхнехт осуждает «одностороннюю критику» в адрес России и выступает против поставок западного оружия Киеву. Вместе со знаменитой активисткой за права женщин Алисой Шварцер Вагенкнехт инициировала петицию под названием «Манифест за мир», в которой среди прочего содержится призыв к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Манифест и заявления Вагенкнехт о ситуации на Украине вызвали много критики в Германии. Политик неоднократно обвиняла Запад в блокировке мирных переговоров.

Как отмечает издание, посол Украины в Германии Алексей Макеев отнёсся к призыву Вагенкнехт к прекращению огня и переговорам с Россией скептически. «Мне интересно, чего хотят добиться эти люди. Я не видел ни одного предложения о том, как они планируют вести переговоры», — заявил посол в интервью Der Spiegel.

Германский город Ахен с 1950 года ежегодно присуждает премию имени Карла Великого лицам, внёсшим выдающийся вклад в объединение Европы. О своём решении присудить престижную премию Зеленскому и украинскому народу комитет премии объявил ещё в декабре 2022 года. Церемония вручения награды состоится 14 мая. Организаторы ожидают, что Зеленский лично посетит церемонию, однако его участие всё ещё находится под вопросом, пишет Der Spiegel.