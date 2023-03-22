Spiegel: немецкие левые призывают Вагенкнехт покинуть бундестаг из-за планов по созданию собственной партии

После заявлений Сары Вагенкнехт о планах по созданию новой партии несколько ведущих политиков Левой партии требуют, чтобы она отказалась от своего депутатского мандата в бундестаге, сообщает Der Spiegel. Они обвиняют её в злоупотреблении кадрами и финансами фракции для создания собственной политической силы. Как отмечает издание, немецкие левые уже несколько месяцев находятся на грани раскола. Если Вагенкнехт покинет партию, фракция Левой партии в бундестаге потеряет свой статус.

После заявлений Сары Вагенкнехт о планах по созданию новой партии несколько ведущих левых политиков требуют, чтобы она отказалась от своего депутатского мандата в бундестаге. На последних федеральных выборах Вагенкнехт была избрана по списку кандидатов от Левой партии в земле Северный Рейн — Вестфалия, пишет Der Spiegel.

«Порядочность и уважение к членам партии и избирателям требуют, чтобы она сдала мандат и не спешила с чем бы то ни было», — написал лидер бранденбургского отделения Левой партии Себастьян Вальтер в Twitter.

«Отказ Сары Вагенкнехт от своего мандата — вопрос порядочности. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она и дальше злоупотребляла такими ресурсами, как кадры и финансы фракции в бундестаге, для создания собственной партии», — заявил член правления Левой партии Луиджи Пантизано. По его словам, своими высказываниями она «фактически объявила о своём выходе из партии». Теперь она должна осуществить это на практике и официально уйти.

Янис Элинг, также член правления Левой партии, выразился немного мягче: «До тех пор, пока Сара Вагенкнехт не закончит рассмотрение вопроса о создании новой партии, ей следует отказаться от своего мандата в бундестаге в пользу Левой партии». Продолжительный отпуск она может взять и без мандата, считает Элинг.

На этой неделе Вагенкнехт заявила, что намерена в кратчайшие сроки решить, создавать ли ей собственную партию. «Я предполагаю, что решения будут приняты в течение следующих девяти месяцев. К концу года должно быть ясно, что будет дальше», — подчеркнула Вагенкнехт.

Она также призвала руководство фракции в ближайшем будущем вновь допустить её до выступлений в бундестаге. «Я всегда хорошо работала вместе с сопредседателем фракции Левой партии Дитмаром Барчем, и, конечно, я надеюсь, что в обозримом будущем я снова смогу выступать в парламенте», — заявила она.

«Покажите мне другую фракцию, которая смирилась бы с тем, чтобы один из её членов, используя ресурсы, кадры и продвижение в социальных сетях, создал конкурирующий проект и больше всего хотел получить время для выступления в бундестаге против предыдущей партии», — отметила депутат от Левой партии Мартина Реннер.

Бывший федеральный секретарь Левой партии Йорг Шиндлер потребовал, чтобы действия всего руководства партии были нацелены на то, чтобы Вагенкнехт отказалась от мандата.

Левые находятся на грани раскола и уже несколько месяцев ведут спор о возможном разделении. Если Вагенкнехт покинет фракцию, левые потеряют свой статус фракции. Несколько попыток Левой партии склонить Вагенкнехт к общей линии, последняя из которых была предпринята экс-главой фракции Грегором Гизи, потерпели неудачу, передаёт Der Spiegel.