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В Бундестаге призвали отказаться от красных линий в вопросе предоставления ракет Украине

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Германии нужно отказаться от красных линий в вопросе поставок Украине германо-шведских крылатых ракет Taurus с радиусом действия до 500 км, заявил член комитета по международным делам Бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
В Бундестаге призвали отказаться от красных линий в вопросе предоставления ракет Украине
  • Gettyimages.ru

«Партнёры Украины должны сейчас пойти ва-банк и предоставить ей всё, что Украина может использовать в ведении боя во всех родах войск и что допускается международным правом», — сказал он в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По мнению Кизеветтера, дальнобойные ракеты Taurus могли бы стать «полезным вкладом Германии». Он напомнил, что 10 лет назад для армии ФРГ закупили порядка 600 таких ракет, но из них всего 150 оказались применимыми.

«Здесь не должно быть больше красных линий», — заключил политик.

Ранее украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Кроме того, ВСУ ведут массированный обстрел Ясиноватой в ДНР.

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