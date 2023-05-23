ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Позднее ВСУ выпустили ещё шесть снарядов.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области из артиллерии.