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Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области из артиллерии

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Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области из артиллерии.
Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области из артиллерии
  • AP
  • © Libkos

Об этом информирует администрация Новой Каховки. 

«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области», — цитирует сообщение РИА Новости

В течение суток были обстреляны населённые пункты Кардашинка, Новая Каховка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань.

Также украинские войска обстреляли Днепряны, Алёшки, Саги, Сергеевку, Первомаевку, Каховку, Подстепное. 

Данные о пострадавших уточняются. 

Ранее украинские боевики обстреляли Донецк.

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