Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области из артиллерии
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Об этом информирует администрация Новой Каховки.
«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области», — цитирует сообщение РИА Новости.
В течение суток были обстреляны населённые пункты Кардашинка, Новая Каховка, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань.
Также украинские войска обстреляли Днепряны, Алёшки, Саги, Сергеевку, Первомаевку, Каховку, Подстепное.
Данные о пострадавших уточняются.