Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

FAZ: Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

Короткая ссылка
Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники.

«Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако Федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — говорится в публикации.

Отмечается, что крылатая ракета Taurus способна пролететь 500 километров, то есть «с украинской границы она способна добраться до Москвы».

«Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — заявили в газете.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.

Также он заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить