FAZ: Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники.

«Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако Федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — говорится в публикации.

Отмечается, что крылатая ракета Taurus способна пролететь 500 километров, то есть «с украинской границы она способна добраться до Москвы».

«Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — заявили в газете.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против возможной заморозки конфликта на Украине.

Также он заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.