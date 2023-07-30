Вашингтонский поставщик: в Пентагоне заявили о готовности одновременно снабжать оружием Тайвань и Украину

Военная помощь, оказываемая Тайваню, никак не влияет на поддержку, которую американские власти предоставляют Киеву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Тайбэю пакета помощи на сумму $345 млн. Она впервые будет предоставлена в соответствии с одним из механизмов, посредством которого оружие направляют Украине. В Китае подчеркнули, что США угрожают миру в регионе, поставляя Тайваню вооружения. Со своей стороны, аналитики отмечают, что, обеспечивая Тайбэй военной помощью, Соединённые Штаты провоцируют локальный конфликт, стремясь таким образом ослабить КНР.

Военная помощь Тайваню никак не повлияет на поставки вооружений Украине со стороны США, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с главами МИД и Минобороны Австралии, в которых также принял участие госсекретарь Энтони Блинкен.

«Если коротко, то нет... Нет изменений в сравнении с тем, что мы делали в прошлом», — ответил Остин на соответствующий вопрос журналиста.

Министр добавил, что важно использовать все доступные механизмы для оказания помощи Тайбэю.

«Несбыточные мечты»

В пятницу, 28 июля, президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал указ о предоставлении Тайваню пакета помощи на сумму $345 млн. Этот транш выделяется через процедуру президентских полномочий по изъятию военной помощи из запасов США — аналогичный механизм используется для отправки вооружений Украине.

«Распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку кадров для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон уже направлял оружие Тайбэю, однако акт о президентских полномочиях для поставок был задействован впервые. При этом конгресс США в бюджете на 2023 год утвердил передачу оружия Тайваню на $1 млрд.

Тайбэй

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По данным американских СМИ, в новый пакет войдут переносные зенитно-ракетные системы, ракеты, огнестрельное оружие, средства разведки. Кроме того, газета Politico сообщала, что Тайвань, возможно, получит беспилотники MQ-9 Reaper.

Комментируя этот шаг, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: «Очевидно, что мы относимся к своим обязательствам перед Тайванем и к улучшению их возможностей самообороны чрезвычайно серьёзно».

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Он заверил, что позиция американской администрации по этому вопросу не изменилась и что она продолжает искать способы поддержать частично признанную республику.

Предоставление Белым домом военной помощи Тайбэю прокомментировали и в МИД Китая. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин призывает США придерживаться принципа одного Китая и не способствовать росту напряжённости в Тайваньском проливе.

«Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа одного Китая, а также трёх совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню, прекратить создавать новые (осложняющие ситуацию. — RT) факторы, которые могут привести к напряжённости в Тайваньском проливе, а также прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, в начале июля, в Минобороны КНР заявили, что действия США превращают Тайвань в «пороховую бочку».

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с поставками США вооружений в тайваньский регион. Американская сторона, не принимая в расчёт ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряжённости в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку, толкая жителей Тайваня в бездну катастрофы», — указали в ведомстве.

Напомним, остров Тайвань, находящийся в 180 км от юго-восточного побережья континентального Китая, самостоятельно управляется с 1949 года. Тогда там укрылись остатки сил партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне с коммунистами. С тех пор Тайвань сохраняет символы Китайской Республики, заявляя о своей независимости.

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США официально придерживаются принципа одного Китая, однако при этом представители американских правительственных структур и члены конгресса заявляют о поддержке независимости острова.

Пекин рассматривает остров как один из регионов КНР и считает неизбежным объединение Тайваня с континентальным Китаем в рамках единого государства. Официальные представители КНР неоднократно заявляли, что страна рассматривает поддержку Западом независимости Тайваня как посягательство на свою территориальную целостность.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Пекин не пойдёт ни на какие компромиссы в вопросе принадлежности острова.

«Тот, кто ожидает, что Китай пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. Всё это несбыточные мечты», — подчеркнул китайский лидер.

Пентагон

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«Ситуация быстро ухудшается»

Как напомнил в беседе с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, ранее администрация Байдена всё же признавала, что поставки оружия на Украину влияют на деятельность США на Тайване.

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«В 2022 году США перенесли экспорт гаубиц на Тайвань из-за поставок вооружений на Украину, для которой эти ресурсы были более актуальны. Сейчас Украина по-прежнему в приоритете для Вашингтона, но эта ситуация в дальнейшем может измениться, так как Тайбэю требуется оружие того же типа, что и Киеву. Проблема связана с нехваткой производственных мощностей в американской оборонной промышленности, поэтому возникает необходимость задействовать определённые механизмы, чтобы вовремя оказать содействие Тайваню», — рассказал эксперт.

Он добавил, что американский ОПК перегружен заказами, расписанными на много лет вперёд, поэтому администрация Байдена передаёт Тайваню вооружения напрямую из запасов ВС США, задействовав механизм президентских полномочий.

«Остаётся лишь передача оружия из американских резервов. Для ускорения процесса они и используют данный механизм. Это говорит об уверенности Белого дома в том, что ситуация вокруг Тайваня быстро ухудшается», — подчеркнул Кашин.

В то же время, как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США активно пытаются сдержать Китай, противопоставляя ему Тайвань.

«КНР — главный геополитический противник Соединённых Штатов, а Азиатско-Тихоокеанский регион — это будущий политический и экономический центр мира. По сравнению с ним Украина и Восточная Европа — периферия. По всем прогнозам, к 2030 году Китай сравняется с США по уровню ВВП, а в дальнейшем и вовсе уйдёт в отрыв. Чтобы этого не допустить, нужен локальный конфликт, который и пытаются спровоцировать США», — пояснил Блохин.

По его словам, в Соединённых Штатах сформировался не только антироссийский, но и антикитайский двухпартийный консенсус.

«Это позволяет без долгих разговоров снабжать Тайвань оружием. Естественно, остров нельзя полностью вооружить на $345 млн — это капля в море, но если эти пакеты будут поступать месяц за месяцем, то спустя некоторое время наберётся значительная сумма», — рассуждает аналитик.

Он расценивает решение передать Тайваню военную помощь как демонстративный антикитайский шаг со стороны США.

«Соединённые Штаты совершенно чётко дают понять, что КНР — их главный геополитический противник. Это уже не просто сигнал со стороны Вашингтона, а конкретные действия», — заключил собеседник RT.