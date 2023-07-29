В гибридной операционной флагманского центра больницы имени Филатова установили новое оборудование
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
«Во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты», — отметил Собянин.
Всего в центре будет оборудовано девять разноплановых операционных.
Центр должен быть введён в эксплуатацию в 2023 году.
Ранее сообщалось, что новый корпус онкоцентра в Петербурге откроется до конца года.