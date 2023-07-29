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В гибридной операционной флагманского центра больницы имени Филатова установили новое оборудование

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В гибридной операционной флагманского центра больницы №15 имени Филатова разместили новое оборудование.
В гибридной операционной флагманского центра больницы имени Филатова установили новое оборудование
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты», — отметил Собянин.

Всего в центре будет оборудовано девять разноплановых операционных.

Центр должен быть введён в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее сообщалось, что новый корпус онкоцентра в Петербурге откроется до конца года.

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