В гибридной операционной флагманского центра больницы имени Филатова установили новое оборудование

В гибридной операционной флагманского центра больницы №15 имени Филатова разместили новое оборудование.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Во флагманском центре больницы №15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты», — отметил Собянин.

Всего в центре будет оборудовано девять разноплановых операционных.

Центр должен быть введён в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее сообщалось, что новый корпус онкоцентра в Петербурге откроется до конца года.