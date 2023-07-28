Новый корпус онкоцентра в Петербурге откроется до конца года

Амбулаторно-консультативный корпус онкоцентра имени Напалкова откроется в посёлке Песочном до конца 2023 года. Первые пациенты смогут получить лечение в начале 2024-го.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Новая поликлиника рассчитана на 1,1 тыс. посещений ежедневно.

В здании размещены кабинеты онкологов и других врачей, процедурные, малые операционные и оборудование для проведения лучевой терапии.

Также будет доступен дневной стационар, диагностический кабинет и центр для стомированных пациентов.

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