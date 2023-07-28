Новый корпус онкоцентра в Петербурге откроется до конца года
- Gettyimages.ru
- © Reza Estakhrian
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Новая поликлиника рассчитана на 1,1 тыс. посещений ежедневно.
В здании размещены кабинеты онкологов и других врачей, процедурные, малые операционные и оборудование для проведения лучевой терапии.
Также будет доступен дневной стационар, диагностический кабинет и центр для стомированных пациентов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве по договорам участия построят 67 социально значимых объектов.