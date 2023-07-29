Hill: Байден одобрил передачу Тайваню военной помощи на $345 млн

Президент США поручил выделить Тайбэю военную помощь в размере $345 млн. Поставки, которые планируется брать непосредственно c американских складов, включают средства разведки и наблюдения, переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие и ракеты, пишет The Hill.

Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Президент воспользовался полномочиями, данными ему конгрессом, которое позволяет напрямую использовать для этих целей вооружение из американских запасов, пишет The Hill.

По словам информированного источника, одобренная главой Белого дома инициатива предусматривает передачу военного оборудования различного типа. Они включают средства разведки и наблюдения, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также огнестрельное оружие и ракеты.

«Очевидно, что мы относимся к своим обязательствам перед Тайванем и к улучшению их возможностей самообороны чрезвычайно серьёзно», — заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он заверил, что позиция администрации по этому вопросу не изменилась и что она продолжает искать способы поддержать островную республику.

США стремятся обеспечить Тайвань достаточным военным потенциалом, чтобы удержать Китай от «вторжения или блокады». По прогнозам американских властей, Пекин готовит свои вооружённые силы к тому, чтобы к 2027 году начать военную операцию на острове, который КНР считает неотъемлемой частью своей территории, отмечает The Hill.

Конгресс утвердил передачу оружия Тайваню в размере $1 млрд в бюджете на 2023 год. Законодатели призывали администрацию ускорить работу в этом направлении и выражали опасения, что пополнение стратегических запасов острова в случае военного конфликта будет практически невозможным, подчёркивает издание.

«Отрадно видеть, что администрация Байдена отправила этот столь необходимый пакет оружия на Тайвань, в то время как коммунистический Китай готовится к дальнейшей агрессии. Однако это (одобрение поставок. — ИноТВ) должно было произойти намного раньше и могло быть более активным», — сказал конгрессмен-республиканец и председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, посетивший Тайвань в мае.

«Неоднократные переживания действующей администрации относительно расширения поставок важнейших систем вооружений — в разгар соперничества великих держав — только придал смелости председателю Си и его нечестивому альянсу. США должны оставаться приверженными предоставлению необходимых средств защиты, чтобы позволить Тайваню поддерживать потенциал сдерживания и самообороны», — добавил политик.