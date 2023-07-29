Washington Post: «явная и преднамеренная провокация» — в Японии выразили серьёзное беспокойство в связи с российско-китайскими военными учениями

В Японии опубликовали новый ежегодный доклад министерства обороны страны, в котором совместные российско-китайские военные учения называются «явными и преднамеренными провокациями», сообщает The Washington Post. Тем не менее не смотря на то, что у Токио есть территориальные споры с обеими ядерными сверхдержавами, премьер Японии Фумио Кисида продолжает политический курс на сближение с НАТО, чем раздражает власти КНР.

Япония серьёзно обеспокоена совместными военными учениями Китая и России. Об этом говорится в ежегодном докладе минобороны страны, в котором взаимодействие ядерных держав называется «явной и преднамеренной провокацией», пишет The Washington Post.

Такая формулировка появилась в одобренной правительством новой «Белой книге». В прошлом году Китай и Россия провели шесть совместных военных учений, что является наибольшим количеством за 20 лет, причём две трети всех учений КНР проходят вместе с Россией.

У Японии есть территориальные споры с обеими странами, а её отношения с Россией стремительно ухудшаются после событий на Украине. Порвав со своим пацифистским прошлым, Токио оказал Киеву нелетальную военную помощь.

В отчёте военного ведомства Японии выражена особая озабоченность по поводу совместных российско-китайских патрулей бомбардировщиками, которые были осуществлены в то время, когда Япония проводила саммит лидеров альянса Quad из США, Австралии и Индии в мае 2022 года. Кроме того, японские военные опасаются повышенной активности НОАК вблизи Японии, отмечает издание.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин позже подвергла критике публикацию, заявив, что правительство Китая выразило протест Токио по поводу содержания «Белой книги». По словам дипломата, авторы доклада «вмешиваются во внутренние дела Китая» и «намеренно раздувают повествование об угрозе Китая и создают напряжённость в регионе».

В то время как Россия и Китай активизировали своё военное сотрудничество, Япония также стремилась углубить собственные оборонные связи с различными партнёрами, помимо США. Это касается в том числе Южной Кореи, с которой ранее непростые отношения стали более тёплыми при президенте Юн Сок Ёле, который поддержал ястребиную политику в отношении Китая и Северной Кореи, указывает The Washington Post.

Премьер Японии Фумио Кисида второй год подряд посетил саммит НАТО, согласовав план по углублению сотрудничества с военным блоком. Китай предостерёг Североатлантический альянс от расширения своего геополитического влияния и заявил, что Япония должна проявлять «осторожность в вопросах вооружённых сил и безопасности». Доклад минобороны является первым в своём роде опубликованным документом с тех пор, как в прошлом году Япония приняла новую оборонную политику и изложила планы по увеличению военных расходов примерно на 60% в течение пяти лет. Автор статьи также напоминает, что на этой неделе Китай и Россия направили высокопоставленные делегации в Северную Корею для празднования 70-летия окончания боевых действий в корейской войне, а эти три страны рассматриваются Японией и её партнёрами как представляющие наибольшую угрозу безопасности в регионе.