Das Erste: КНДР запустила две ракеты малой дальности после прибытия атомной подлодки США в Южную Корею

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Das Erste со ссылкой на южнокорейских и японских военных. Как отмечает издание, незадолго до этого в Южную Корею прибыла американская атомная подлодка с баллистическими ракетами на борту. Командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что запуски «не представляли непосредственной угрозы» американцам и их союзникам.

По данным южнокорейских и японских военных, Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это произошло вскоре после того, как в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту, пишет Das Erste.

Министерство обороны Японии сообщило, что обе ракеты, по всей видимости, упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в связи с запусками. Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи призвал Пхеньян прекратить подобные испытания.

«Хотя, по нашим оценкам, эти запуски не представляли непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также наших союзников, они свидетельствуют о дестабилизирующем влиянии незаконной программы вооружений КНДР», — заявило командование Вооружённых сил США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Обе ракеты поднялись на высоту около 50 км. Первая преодолела расстояние 550 км, вторая — 600 км, сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Новые запуски состоялись примерно через неделю после того, как Северная Корея испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», продолжительность полёта которой стала для страны рекордной.

Американская стратегическая атомная подводная лодка зашла в воды Корейского полуострова впервые за четыре десятилетия. В апреле США и Южная Корея договорились об укреплении военного сотрудничества в связи с обострением напряжённости в отношениях с Северной Кореей.

Во вторник военнослужащий США, в отношении которого ведётся дисциплинарное производство, пересёк демаркационную линию, которая служит межкорейской границей, со стороны Южной Кореи и оказался в КНДР. В Министерстве обороны США полагают, что сбежавший находится в Северной Корее под стражей.

«Последний запуск баллистических ракет Северной Кореей, вероятно, не имеет ничего общего с американским военнослужащим, пересёкшим межкорейскую границу, но такой инцидент также не приносит никакой пользы», — отметил Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле, передаёт Das Erste.