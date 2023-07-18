CNN: в Южную Корею пришла американская подлодка, способная нести ядерные боеголовки

В порт Южной Кореи пришла американская подводная лодка типа «Огайо», которая способна нести ракеты с ядерными боеголовками, пишет CNN. В США считают, что таким образом они сдерживают Северную Корею, но в Пхеньяне заявили, что такой шаг лишь ещё больше отдаляет их от переговоров.

Впервые за долгое время подводная лодка с американскими баллистическими ракетами, способная нести ядерное оружие, зашла в порт Южной Кореи, сообщает в своей статье CNN. При этом всего несколько дней назад Северная Корея заявила, что провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты на твёрдом топливе.

О присутствии в южнокорейском портовом городе Пусан подводной лодки типа «Огайо» сообщило министерство обороны страны. В это же время в Сеуле проходило первое заседание Консультативной группы по ядерным вопросам, на котором присутствовал чиновник из Совета национальной безопасности США Курт Кэмпбелл.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила накануне, что размещение на полуострове американской подводной лодки с баллистическими ракетами нанесёт ущерб уже повреждённым линиям связи между двумя сторонами. Она отметила, что в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам якобы «открыто обсуждают применение ядерного оружия против КНДР и ввод американской стратегической атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова впервые за 40 с лишним лет».

«США должны знать, что их усиленная расширенная система сдерживания и чрезмерно расширенная система военного союза, представляющая угрозу, только заставит КНДР ещё дальше отойти от желаемого ими стола переговоров», — говорится в её заявлении.

Каждая из подводных лодок класса «Огайо» может нести до 20 баллистических ракет Trident II. И каждая такая ракета может быть оснащена четырьмя ядерными боеголовками.

В апреле президенты США и Южной Кореи встретились в Вашингтоне и подписали декларацию, направленную на сдерживание Пхеньяна. И присутствие американской подводной лодки, и создание Консультативной группы по ядерным вопросам стали результатом той встречи. «В итоге коллективная сила двух наших стран будет напрямую способствовать сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове и во всём Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в совместном заявлении двух стран.

Но аналитики считают, что присутствие американской подводной лодки в южнокорейском порту будет чисто символическим — и фактически снизит военную ценность подлодки. Они напоминают, что главный актив такой подлодки — её скрытность. При этом ракеты Trident, которыми она оснащена, способны поразить цель в Северной Корее с обширных участков Тихого, Индийского или Северного Ледовитого океанов — ей не нужно для этого находиться у берегов Корейского полуострова.

«Если Ким Чен Ын собирался нанести внезапный удар, мы сообщили ему местонахождение подводной лодки и время, когда она будет там», — приводит CNN слова одного из экспертов.