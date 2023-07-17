CGTN: в Южной Корее продолжаются протесты против плана Токио по сливу воды с АЭС «Фукусима»

Южнокорейские активисты организовали в минувшие выходные в Сеуле уже пятую по счёту с мая этого года масштабную акцию протеста, направленную против плана Японии по сбросу сточных вод с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Протестующие выразили недовольство и в адрес властей Южной Кореи, раскритиковав решение своего правительства объявить планы Токио безопасными, передаёт CGTN.
Южнокорейские группы гражданских активистов вышли на акции протеста против плана Японии по сбросу сточных вод с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Это уже пятая с мая этого года масштабная акция протеста против плана сливать воду в океан.
Протестующие также выразили недовольство в адрес правительства Южной Кореи, которое признало план Токио безопасным.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Как только радиоактивно загрязнённая вода с «Фукусимы» начнёт сливаться в море, это напрямую повлияет на жизнь людей, причём это касается не только морской воды, но и почвы, сельскохозяйственных продуктов и морепродуктов. Я беспокоюсь о том, что же есть в будущем?
Цена на соль в Южной Корее также выросла, поскольку люди активно скупают морскую соль и сопутствующие продукты.
План Японии вызвал возражения и сомнения как у соседних стран, так и со стороны всего международного сообщества.
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