GT: Китай запретил импорт продуктов из 10 префектур Японии в ответ на план сброса воды с «Фукусимы»

Проблема сброса радиоактивно загрязнённой воды с АЭС «Фукусимы» в океан серьёзно беспокоит китайских потребителей, в связи с чем Генеральная таможенная администрация Китая (GACC) приняла решение запретить ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму. А в отношении продуктов, поступающих из других регионов Японии, и особенно морепродуктов, будет проводиться строгая проверка, сообщает Global Times.

Таможня Китая запретила ввоз продуктов питания из десяти японских префектур, включая Фукусиму, пишет Global Times. Это связано с тем, что Япония делает последние приготовления к тому, чтобы начать сливать в океан радиоактивно загрязнённые сточные воды, которые уже более десяти лет накапливаются в резервуарах после аварии на АЭС «Фукусима», поясняется в статье.



Такие планы Токио вызвали серьёзную обеспокоенность у жителей региона. В частности, китайские потребители выражают опасения в отношении безопасности импортируемых из Японии продуктов питания, заявила в пятницу Генеральная таможенная администрация Китая (GACC). Таможенные органы также раскритиковали недавний отчёт Международного агентства по атомной энергии, где говорилось о том, что план сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» соответствует стандартам безопасности.



«Остаётся ещё много вопросов, связанных с законностью японского плана сброса, надёжностью очистного оборудования и тем, насколько полным является мониторинг», — подчеркнули представители GACC. По их мнению, отчёт МАГАТЭ не в полной мере отразил мнения всех экспертов, принимавших участие в оценке безопасности японского проекта, и содержащиеся там выводы «не были единогласно признаны всеми сторонами», говорится в статье.



После аварии, которая произошла на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, китайская таможня придаёт особое значение вопросу радиационной безопасности импортируемых в Китай японских продуктов питания и внимательно следит за мерами, которые принимает Токио. Чтобы надёжно защитить китайских потребителей и предотвратить ввоз продуктов, потенциально загрязнённых радиоактивными веществами, китайская таможня приняла решение запретить их импорт из десяти префектур Японии, включая Фукусиму, говорится в заявлении GACC.



В отношении пищевых продуктов из других регионов Японии, особенно что касается морепродуктов, будет проводиться особенно строгая проверка и мониторинг сопроводительных документов, сообщили китайские таможенные органы. Они также пообещали сохранять высокую бдительность и предпринимать постоянные усилия для активного мониторинга радиоактивных веществ, чтобы гарантировать безопасность импортируемых японских товаров и предотвратить попадание в Китай любых потенциально опасных продуктов, пишет Global Times.



Между тем более 80% процентов респондентов из 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, назвали «безответственным» план Токио по сбросу радиоактивно загрязнённой воды в море. Почти 90% опрошенных выразили своё негативное отношение к этому плану, при этом 94% из них заявили, что этот шаг окажет негативное влияние не только на Японию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и на весь мир в целом. Такие результаты показал недавний опрос, проведённый исследовательским центром Global Times, говорится в статье.