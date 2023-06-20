CBS NEWS Оригинал

CBS News: план Японии по сбросу в море воды с «Фукусимы» вызывает новые протесты и опасения

Материал представлен в переводе ИноТВ
План по сбросу в Японское море сточных вод с атомной электростанции «Фукусима», где произошла вторая по масштабам ядерная авария за всю историю человечества, вызывает новые опасения в отношении гарантий безопасности. И по мере того, как японские власти проводят подготовку к его реализации, эти опасения продолжают расти, передаёт CBS News.

План Японии по сбросу радиоактивных сточных вод в Тихий океан вызвал в эти выходные протесты в Южной Корее. Это вода с поврёжденной АЭС «Фукусима», где произошла вторая по масштабам ядерная катастрофа в истории. Элизабет Палмер из CBS посетила этот регион.

Цунами, обрушившееся на эти берега в 2011 году, стало причиной одной из худших ядерных аварий в истории, когда реакторы «Фукусимы» расплавились. Более десяти лет спустя инженеры всё ещё работают здесь, чтобы удалить радиоактивный мусор.

Тем временем в этих резервуарах накапливается ещё одна проблема: как объяснили эксперты отвечающей за этот процесс компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company), за эти годы они уже собрали так много радиоактивной воды из дождей и сточных вод, что им приходилось добавлять дополнительные резервуары для её хранения.

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР, корреспондент CBS News: Сейчас уже прошло 12 лет, и эти резервуары практически заполнены водой — её здесь уже более миллиона тонн. И TEPCO говорит, что единственное решение заключается в том, чтобы начать от неё избавляться...

...сливая её в море рядом с АЭС. Хару Оно, который рыбачил в этом океане всю свою жизнь, это возмущает. Он сказал, что это не мусорная свалка и хотя они говорят, что это безопасно, однако последствия могут проявляться и спустя 50 лет.

TEPCO заверяет, что последствий не будет, потому что её технология позволяет удалить из воды все радиоактивные соединения, кроме одного — трития, который остаётся в воде. Но его содержание разбавляется до уровня, соответствующего международным стандартам.

Поэтому, по словам экспертов TEPCO, даже когда вода будет сбрасываться обратно в море, рыба с Фукусимы будет безопасна для употребления в пищу. И чтобы доказать это, они даже разводят некоторую рыбу внутри атомной станции.

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: В этой лаборатории наша рыба — камбала, живёт в воде с таким же уровнем радиации, как и в той воде, которая будет сбрасываться обратно в море.

Тритий определённо не повлиял на их аппетиты.

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: Они ведут себя очень живо!

И тесты показывают, что при попадании этой рыбы в обычную морскую воду тритий вымывается из её жизненных систем. Международное агентство по атомной энергии широко поддерживает спуск воды с примесью трития в океан.

Однако будут ли потребители действительно есть такую рыбу? Маловероятно, говорит Хару Оно, который считает, что его средства к существованию теперь закончатся.

Человеческие издержки аварии на «Фукусиме» будут тяготить Японию ещё на протяжении будущих десятилетий. Так же как и стоимость процесса очистки: к настоящему моменту это уже почти 90 миллиардов долларов, и счёт продолжает расти.

Элизабет Палмер, CBS News, Фукусима.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
авария Азия АЭС загрязнение здоровье МАГАТЭ море окружающая среда протест радиация рыба рыболовство Фукусима экология Южная Корея Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров