CBS News: план Японии по сбросу в море воды с «Фукусимы» вызывает новые протесты и опасения

План по сбросу в Японское море сточных вод с атомной электростанции «Фукусима», где произошла вторая по масштабам ядерная авария за всю историю человечества, вызывает новые опасения в отношении гарантий безопасности. И по мере того, как японские власти проводят подготовку к его реализации, эти опасения продолжают расти, передаёт CBS News.

План Японии по сбросу радиоактивных сточных вод в Тихий океан вызвал в эти выходные протесты в Южной Корее. Это вода с поврёжденной АЭС «Фукусима», где произошла вторая по масштабам ядерная катастрофа в истории. Элизабет Палмер из CBS посетила этот регион.



Цунами, обрушившееся на эти берега в 2011 году, стало причиной одной из худших ядерных аварий в истории, когда реакторы «Фукусимы» расплавились. Более десяти лет спустя инженеры всё ещё работают здесь, чтобы удалить радиоактивный мусор.



Тем временем в этих резервуарах накапливается ещё одна проблема: как объяснили эксперты отвечающей за этот процесс компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company), за эти годы они уже собрали так много радиоактивной воды из дождей и сточных вод, что им приходилось добавлять дополнительные резервуары для её хранения.



ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР, корреспондент CBS News: Сейчас уже прошло 12 лет, и эти резервуары практически заполнены водой — её здесь уже более миллиона тонн. И TEPCO говорит, что единственное решение заключается в том, чтобы начать от неё избавляться...



...сливая её в море рядом с АЭС. Хару Оно, который рыбачил в этом океане всю свою жизнь, это возмущает. Он сказал, что это не мусорная свалка — и хотя они говорят, что это безопасно, однако последствия могут проявляться и спустя 50 лет.



TEPCO заверяет, что последствий не будет, потому что её технология позволяет удалить из воды все радиоактивные соединения, кроме одного — трития, который остаётся в воде. Но его содержание разбавляется до уровня, соответствующего международным стандартам.



Поэтому, по словам экспертов TEPCO, даже когда вода будет сбрасываться обратно в море, рыба с Фукусимы будет безопасна для употребления в пищу. И чтобы доказать это, они даже разводят некоторую рыбу внутри атомной станции.



ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: В этой лаборатории наша рыба — камбала, живёт в воде с таким же уровнем радиации, как и в той воде, которая будет сбрасываться обратно в море.



Тритий определённо не повлиял на их аппетиты.



ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: Они ведут себя очень живо!



И тесты показывают, что при попадании этой рыбы в обычную морскую воду тритий вымывается из её жизненных систем. Международное агентство по атомной энергии широко поддерживает спуск воды с примесью трития в океан.



Однако будут ли потребители действительно есть такую рыбу? Маловероятно, говорит Хару Оно, который считает, что его средства к существованию теперь закончатся.



Человеческие издержки аварии на «Фукусиме» будут тяготить Японию ещё на протяжении будущих десятилетий. Так же как и стоимость процесса очистки: к настоящему моменту это уже почти 90 миллиардов долларов, и счёт продолжает расти.



Элизабет Палмер, CBS News, Фукусима.



Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.