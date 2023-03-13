Times: сброс воды в океан с АЭС «Фукусима-1» оставит местных рыбаков без средств к существованию

Эксперты и учёные бьют тревогу, выступая против плана правительства Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, несмотря на все заверения Токио о безопасности воды после очистки. Как отмечает The Times, даже если вода безопасна, её сброс в океан, где ловят рыбу местные рыбаки, разорит их.

Спустя 12 лет после сильнейшего в истории Японии землетрясения, последовавшего за ним цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1», которые унесли жизни 18500 человек и лишили средств к существованию тысячи японцев, японских рыбаков ждёт новый удар — на этот раз со стороны правительства в Токио, пишет The Times.

Когда 11 марта 2011 года произошло землетрясение, Тосимицу Конно из прибрежного города Сома не медлил. Он отвёл жену, пожилых родителей и детей в безопасное место, а затем бросился к своей лодке и вышел в море, где провёл две ночи. Однако несмотря на то, что рыбаку удалось спасти себя, свою семью и даже лодку, он до сих пор не сумел восстановить ни своё дело, ни свою жизнь.

Все 12 лет с момента трагедии японские рыбаки постепенно восстанавливали свою деятельность, отстраивая порты, покупая новые сети и возвращаясь к ловле крабов, камбалы и рыбы фугу, которыми славится побережье. Однако сейчас, когда репутация Фукусимы, некогда славившейся своей рыбой, рисом и саке, стала постепенно восстанавливаться, местных рыбаков ждёт новый удар.

Японские власти собираются сбросить в Тихий океан очищенную воду с аварийной японской АЭС «Фукусима-1». Ожидается, что в течение следующих 30 лет в океан будет сброшено более миллиона тонн воды. Предварительно воды очистят и разбавят, для того чтобы удалить большинство радиоактивных веществ, но они всё ещё будут содержать следы углерода-14 и радиоактивного изотопа водорода — трития.

Правительства Китая, Южной Кореи и других государств Тихого океана выразили протест против решения Японии. Но ни одну из этих стран оно не затронет так сильно и непосредственно, как рыбаков Фукусимы. «Раньше мы были знамениты. Мы были известны своей отличной живой рыбой. Теперь мы точно знаем, что цены упадут», — сетует глава кооператива рыбаков в водах, расположенных к северу от АЭС «Фукусима-1» Конно.

Спустя 12 лет после катастрофы нет чётких сроков вывода из эксплуатации АЭС, на демонтаж которой потребуются десятилетия. Тем временем станция ежедневно загрязняет 130 тонн воды. Часть из этих вод выливается непосредственно на повреждённые реакторы для их охлаждения. Большая часть — грунтовая вода, которая по пути в океан собирает радиацию от реакторов. Чтобы не пропускать грунтовые воды, протекающие в разрушенную атомную электростанцию, власти построили подземную «ледяную стену» из замерзшей почвы, но это не дало стопроцентного эффекта.

Оператор станции, компания Tokyo Electric Power Company, откачивает загрязнённую воду, фильтрует её и хранит более чем в тысяче огромных резервуаров: на сегодняшний день в них находится около 1,32 млн тонн. Компания утверждает, что резервуары заполнены на 96% и уже к осени на станции не останется места.

Предполагается, что фильтрация позволяет очистить воду от всех радиоактивных элементов, за исключением трития, который регулярно попадает в море в разбавленном виде с атомных станций по всему миру. Однако в очищенной воде также были обнаружены углерод-14 и следы более опасных радиоактивных веществ, в том числе стронция-90 и йода-129.

В Токио подчёркивают, что тритий будет разбавлен до концентрации менее одной сороковой части от допустимой по японским стандартам безопасности и одной седьмой от допустимого уровня Всемирной организации здравоохранения для безопасной питьевой воды. По данным Tokyo Electric Power Company, содержание трития в воде составляет около 860 трлн беккерелей — менее половины от 1620 трлн беккерелей в воде с британской АЭС Селлафилд в 2015 году.

Теоритически вода быстро и безвредно рассеется в просторах Тихого океана. Впрочем, экологи и целый ряд учёных с этим не согласны. Так, в Национальной ассоциации морских лабораторий США утверждают, что статистика, предположения и модели, использованные в прогнозах оператора станции, несовершенны. Там опасаются, что радиация может скопиться на дне океана.

Эксперт по ядерным вопросам из Гринписа Шон Берни призвал оставить воду в резервуарах ещё на какое-то время, чтобы концентрация трития успела сократиться. «Единственное приемлемое решение — продолжать в долгосрочной перспективе хранить и перерабатывать загрязнённую воду. Это единственный способ защитить права человека, здоровье и окружающую среду жителей Фукусимы, остальной Японии и всего международного сообщества», — приводит The Times слова Берни. По словам эксперта, решив сбросить воду в океан, японское правительство пытается лишь сэкономить средства и создать видимость существенного прогресса.

Как отмечает издание, даже если вода безопасна, это не имеет большого значения для местных рыбаков. «В супермаркете такой большой выбор. Можно купить рыбу со всей Японии. После сброса воды зачем кому-то покупать рыбу из Фукусимы?» — объясняет сотрудница рынка города Сома Мие Сато.