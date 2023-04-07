Arirang News: МАГАТЭ выражает опасения из-за сточных вод на Фукусиме

В этом году Япония планирует сбросить более миллиона тонн сточных вод с АЭС «Фукусима», разрушенной в результате землетрясения 2011 года. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что система мониторинга на станции достаточно надёжна, однако требуется дополнительная информация о влиянии на окружающую среду, которую оператор станции почему-то исключил из своего доклада, сообщает Arirang News.

В этом году Япония планирует сбросить более миллиона тонн очищенной, но всё же радиоактивной воды с разрушенной АЭС «Фукусима». Международное агентство по атомной энергии инспектировало японскую систему мониторинга. В их последнем докладе отмечаются и прогресс, и опасения.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что система мониторинга сточных вод японской станции «Фукусима» в значительной степени надёжна, однако всё ещё сохраняются некоторые опасения. В среду агентство опубликовало промежуточный отчёт рамках текущего обзора безопасности сточных вод с атомной станции, повреждённой в результате землетрясения 2011 года.

В агентстве подтвердили, что TEPCO, оператор станции, следует комплексным и реалистичным программам по контролю безопасности сточных вод, которые скоро будут сброшены. Они также добавили, что в TEPCO достигли значительного прогресса после принятия во внимание замечаний агентства в соответствии с международными стандартами безопасности.

Однако в отчёте отмечено, что требуются некоторые улучшения. Относительно оценки воздействия на окружающую среду, проведённой TEPCO, агентству требуются дополнительные объяснения причин, по которым оператор исключил информацию о потреблении морепродуктов, выловленных в трёх километрах к северу от станции. Ведь концентрация в морепродуктах там, скорее всего, будет выше.

Кроме того, несмотря на то, что в TEPCO пересмотрели показатели радиоактивного загрязнения, агентство запросило дополнительную информацию о радиологическом воздействии двух радионуклидов — С-14 и I-129 — и их влиянии на окружающую среду.

Вся информация основана на обновлённых методах и программах ТЕРСО, которым дали оценку перед вторым визитом представителей агентства в ноябре 2022 года. Любые изменения, внесённые после этого, будут оценены позже и опубликованы в следующих отчётах. Агентство надеется опубликовать окончательный доклад в конце этого года до запланированного сброса сточных вод.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.