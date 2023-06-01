CNA: планы Токио по сбросу воды с «Фукусимы» в море так и не получили одобрения южнокорейских экспертов

Эксперты из Южной Кореи, изучавшие инфраструктуру для обработки радиоактивной воды с разрушенной АЭС «Фукусима», пока так и не дали японским властям добро на её сброс в море, передаёт CNA. По информации канала, корейская сторона заключила, что для того, чтобы сделать окончательный вывод по планам Японии, нужно будет провести дополнительные исследования.

Скандальные планы Японии, предполагавшие сброс одного миллиона тонн сточных вод с разрушенной АЭС «Фукусима» в море, так и не получили одобрения со стороны инспекторов из Южной Кореи.

Ю ГУК ХИ, председатель Комиссии по ядерной и физической безопасности Южной Кореи: Мы добились ощутимых подвижек в процессе научной и технической оценки посредством проведения очных инспекций, а также сбора подробных данных — однако для того, чтобы сделать более точный вывод, понадобится провести дополнительную аналитическую работу.

Южнокорейские инспекторы на прошлой неделе осматривали территорию АЭС на протяжении двух дней. В рамках нынешнего визита основное внимание уделили оборудованию для очистки, прокачки и сброса воды, а также аппаратуре для сбора и изучения образцов.

Предложения Японии ранее встревожили регион — и в особенности это касалось населённых пунктов, которые преимущественно занимаются рыбной ловлей: тонны радиоактивной воды, которые планирует сбросить Токио, ранее использовались для охлаждения ядерных реакторов. Тем не менее японская сторона заявила, что вода безопасна, поскольку прошла специальную обработку, фильтрацию и разбавку — признав, впрочем, что в ней есть незначительное количество трития.

АЭС «Фукусима» была уничтожена в 2011 году в результате землетрясения магнитудой девять баллов и последовавшего за ним цунами, которые вызвали расплавление активных зон трёх реакторов.

А пока эксперты делают выводы по поводу станции, Япония принимает закон, который повысит существующий сейчас предельный срок эксплуатации — 60 лет. Япония оживляет свою ядерную энергетику, пытаясь таким образом ответить на вызовы в плане энергетики, а также уложиться в целевые показатели по климату.

По новым правилам предельный срок формально будет по-прежнему составлять 60 лет, однако для реакторов, работу которых пришлось приостановить, цитирую, «из-за непредвиденных факторов», в список которых в том числе вошли изменения регламента безопасности, а также временные запретительные меры, введённые судом, будет сделано исключение. Это значит, что операторы при подсчёте общего времени работы реакторов получат возможность вычитать из него периоды приостановления. Вместе с тем для этого понадобится сначала получить соответствующее решение от надзорных органов японского правительства в сфере ядерной энергетики. Кроме того, в рамках проверок старых станций будут применяться дополнительные меры.

Более жёсткие стандарты безопасности Япония ввела в законе «О регулировании реакторов», принятом после фукусимской аварии 2011 года. Закон ввёл общий предельный срок работы реакторов длительностью 40 лет, но если реакторы были переобрудованы для повышения безопасности, их разрешается использовать до 60 лет.

На данный момент большинство ядерных реакторов в стране остановлены — однако из-за мирового энергетического кризиса вокруг темы начались споры. Между тем соцопросы показывают, что публика выступает против смягчения курса в сфере ядерной энергетики.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.