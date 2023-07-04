Arirang: глава МАГАТЭ одобрил план Японии по сбросу обработанной воды с «Фукусимы»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, что планы японских властей по сбросу в океан воды, собранной после аварии на АЭС «Фукусима», полностью соответствуют международным стандартам безопасности. Как ожидается, после этого финального одобрения со стороны Токио опубликует в ближайшее время точный график всех необходимых процедур, которые планируется реализовать в течение следующих десятилетий, передаёт Arirang.

Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам! Меня зовут Юн Чон Мин. Глава Международного агентства по атомной энергии при ООН Рафаэль Гросси сейчас находится в Японии, где МАГАТЭ представляет свой окончательный отчёт по «Фукусиме». В нём говорится, что вода, которую планируется сливать, соответствует установленным стандартам безопасности.



Чтобы узнать больше о последних событиях, мы сейчас свяжемся с нашим корреспондентом по иностранным делам Пэ Ын Чжи. Ын Чжи, что мы знаем о деталях этого доклада и о встрече Гросси с премьер-министром Японии?



ПЭ ЫН ЧЖИ, корреспондент Arirang: Итак, Чон Мин, сегодня утром в Японию прибыл глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. И как вы только что сказали, буквально несколько часов назад он встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Гросси передал ему исчерпывающий отчёт агентства относительно безопасности процедур слива воды. В нём говорится, что МАГАТЭ считает, что планы Японии по сбросу сточных вод в океан «соответствуют» международным стандартам безопасности. И это даёт Японии зелёный свет для проведения процедуры.



РАФАЭЛЬ ГРОССИ, генеральный директор МАГАТЭ: Сегодня я могу сказать, что после тех усилий, которые были предприняты сформированной при моём содействии целевой группой в рамках МАГАТЭ, при содействии и благодаря консультациям с авторитетными экспертами по радиационной защите со всего мира, в том числе из соседних стран, данный план в том виде, в каком он был предложен и затем пересмотрен, соответствует установленным международным стандартам.



ПЭ ЫН ЧЖИ: Этого ожидали многие, поскольку Международное агентство по атомной энергии ранее уже заявляло, что образцы сточных вод с АЭС «Фукусима» соответствуют международным стандартам. В предыдущих шести отчётах агентства также говорилось о том, что МАГАТЭ считает данные анализов сточных вод «точными и аккуратными».



В ходе своего четырёхдневного визита в Японию, который завершится в пятницу, Гросси также посетит АЭС «Фукусима», чтобы провести инспекцию на месте. Кроме того, он посетит офис МАГАТЭ, который будет заново откыт там в рамках его визита. Теперь, когда японское правительство получило отчёт МАГАТЭ, оно вскоре должно огласить точный график процедур по сбросу воды — этот процесс будет осуществляться в течение следующих трёх-четырёх десятилетий.



Ын Чжи, я также слышала о том, что он планирует побывать и здесь, в Сеуле, в конце этой недели?



ПЭ ЫН ЧЖИ: Совершенно верно. После завершения своего визита в Японию Гросси также посетит Южную Корею с пятницы по воскресенье, чтобы подробно объяснить корейским властям содержание доклада МАГАТЭ. Он проведёт переговоры с министром иностранных дел страны Пак Джином и с председателем комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи. Но даже после того, как эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность плана по спуску воды, Южная Корея, скорее всего, продолжит запрещать импорт морепродуктов из района Фукусимы до тех пор, пока корейская общественность не придёт к выводу, что они достаточно безопасны для употребления. Это вся информация, которая у меня есть на данный момент. Передаю слово вам, Чон Мин!



Хорошо, на связи в прямом эфире была наш корреспондент Пэ Ын Чжи. Спасибо!



Дата выхода в эфир 04 июля 2023 года.