Arirang News: на повестке форума членов АСЕАН — сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии собрались в Индонезии на ежегодный форум. На повестке дня обсуждение кризиса в Мьянме, напряженности в Южно-Китайском море и, конечно, запланированный Японией сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан. Китай хочет призвать оказать давление на Токио, чтобы остановить этот план. Южная Корея надеется выступить посредником в переговорах, сообщает Arirang News.

Министры иностранных дел государств АСЕАН собрались в Индонезии на ежегодный региональный форум. Высокопоставленный южнокорейский дипломат Пак Чин также примет участие в серии параллельных встреч.

Среди них — встреча с его японским коллегой для обсуждения запланированного Японией сброса сточных вод с АЭС «Фукусима» на фоне сохраняющихся опасений здесь внутри страны. Ли Юнжин с подробностями.

Главными вопросами повестки дня для высокопоставленных дипломатов Юго-Восточной Азии станут кризис в Мьянме и напряженность в Южно-Китайском море. Также намечено обсуждение запланированного Японией сброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима».

В то время как Южная Корея заявила, что с уважением относится к недавнему докладу МАГАТЭ, Китай продолжает выступать против. Уже назначена встреча, где Пекин будет призывать членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии оказать давление на Токио, чтобы остановить план сброса воды.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин также намерен посетить саммит в среду и примет участие в ряде параллельных встреч. Планируется, что он присоединится к встрече министров иностранных дел Южной Корее и АСЕАН и встрече АСЕАН плюс три в четверг. В пятницу он примет участие во встрече на высшем уровне в Восточной Азии и региональном форуме АСЕАН.

В перерывах между сессиями Пак потенциально может провести отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами из Японии и Китая, где японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси мог бы разъяснить Паку выводы доклада МАГАТЭ о плане Токио по сбросу загрязнённой воды с атомной станции «Фукусима». При этом Южная Корея сможет представить свою собственную оценку данного плана.



Ли Юнжин, Arirang News.



Дата выхода в эфир 10 июля 2023 года.