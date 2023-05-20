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WION: 10 стран АСЕАН договорились отказаться от расчётов в долларах в пользу национальных валют

Материал представлен в переводе ИноТВ
Долговой кризис в Соединённых Штатах снижает доверие к американскому доллару и ускоряет процесс отказа от его использования в международных расчётах. В частности, десять стран АСЕАН договорились продвигать свои национальные валюты для взаимной торговли и постепенно отказаться от доллара, передаёт WION.

Соединённые Штаты Америки как мировая сверхдержава сталкиваются с очередной неудачей. Страны по всему миру отказываются от доминирования Америки в мировой торговле.

В условиях кризиса потолка бюджетного долга над Соединёнными Штатами также нависла проблема отказа от доллара со стороны стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Десять стран АСЕАН находятся на грани начала процесса «дедолларизации».

Члены АСЕАН договорились о том, что будут продвигать собственные национальные валюты для проведения трансграничных транзакций. Эти десять стран намерены сократить расчётные платежи, осуществляемые в американских долларах.

В перечень стран, решивших отказаться от расчётов в американских долларах, входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

«Дедолларизация» проводится с целью укрепить взаимные расчёты при двусторонних и многосторонних платежах. Помимо стран БРИКС, теперь и государства АСЕАН будут отходить от использования американского доллара.

Страны, входящие в состав АСЕАН, также довольно настороженно относятся к тому, какую роль играет американский доллар в реализации санкций, вводимых Соединёнными Штатами Америки. 

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.

 

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источник
WION Индия Азия
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