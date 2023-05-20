WION: 10 стран АСЕАН договорились отказаться от расчётов в долларах в пользу национальных валют

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00:07 Президент Молдавии Санду: Россия весной пыталась свергнуть молдавское правительство Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась «свергнуть» проевропейское правительство в Кишинёве и привести к власти пророссийские силы.

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22:09 В САР в районе контролируемого «международной коалицией» Эт-Танфа пресекли попытку теракта Попытка теракта против военных пресечена в сирийском районе Эт-Танф, который находится под контролем «международной антитеррористической коалиции», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

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21:37 Express: украинским военным придётся переместить ЗРК Patriot после удара «Кинжала» Украинским военным, вероятно, придётся перемещать американские ЗРК Patriot после того, как по одному из расчётов был нанесён удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал», пишет Express со ссылкой на «высокопоставленного информатора» из правительства США.

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