WION: 10 стран АСЕАН договорились отказаться от расчётов в долларах в пользу национальных валют

Долговой кризис в Соединённых Штатах снижает доверие к американскому доллару и ускоряет процесс отказа от его использования в международных расчётах. В частности, десять стран АСЕАН договорились продвигать свои национальные валюты для взаимной торговли и постепенно отказаться от доллара, передаёт WION.
Соединённые Штаты Америки как мировая сверхдержава сталкиваются с очередной неудачей. Страны по всему миру отказываются от доминирования Америки в мировой торговле.
В условиях кризиса потолка бюджетного долга над Соединёнными Штатами также нависла проблема отказа от доллара со стороны стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Десять стран АСЕАН находятся на грани начала процесса «дедолларизации».
Члены АСЕАН договорились о том, что будут продвигать собственные национальные валюты для проведения трансграничных транзакций. Эти десять стран намерены сократить расчётные платежи, осуществляемые в американских долларах.
В перечень стран, решивших отказаться от расчётов в американских долларах, входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
«Дедолларизация» проводится с целью укрепить взаимные расчёты при двусторонних и многосторонних платежах. Помимо стран БРИКС, теперь и государства АСЕАН будут отходить от использования американского доллара.
Страны, входящие в состав АСЕАН, также довольно настороженно относятся к тому, какую роль играет американский доллар в реализации санкций, вводимых Соединёнными Штатами Америки.
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