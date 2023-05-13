Глобальная роль американского доллара продолжает сокращаться на фоне нынешней геополитической напряжённости, предупреждает Джеймс Брандер, профессор Школы бизнеса UBC Sauder при Университете Британской Колумбии в Ванкувере. По мнению эксперта, это также стимулирует остальные страны переходить на более активное использование в своих торговых расчётах других валют, включая китайский юань и российский рубль, передаёт CGTN.
ДЖЕЙМС БРАНДЕР, профессор Школы бизнеса UBC Sauder при Университете Британской Колумбии: Роль американского доллара сокращается. Она по-прежнему велика, однако продолжает сокращаться. Другие валюты приобретают всё более важное значение в международных транзакциях и в качестве резервных валют.
Нынешняя геополитическая напряжённость усилила стремление переходить к использованию других валют. Вы знаете, особенно в таких странах, как Россия — а также Китай и некоторые другие страны пытаются уйти от использования американского доллара. И в какой-то степени они это сделали, поскольку мы видим, что для международных транзакций всё больше используются местные валюты.
Таким образом, у нас есть транзакции между Индией и Россией, которые осуществляются либо в индийской валюте, либо в российской валюте. Мы всё чаще наблюдаем, что они используются вместо американского доллара.
И я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, что в долгосрочной перспективе американский доллар будет по-прежнему иметь важное значение, однако в некоторой мере он будет постепенно вытесняться другими валютами.
Я не думаю, что российская или индийская валюта в какое-то ближайшее время смогут превратиться в основную международную валюту. Однако использование местной валюты для местных транзакций — это вполне нормально. С этим нет никаких проблем, если всем действующим сторонам так удобно.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что совместно с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой они внесли весомый вклад в развитие мирового спортивного движения.
Обозреватель британского издания The Telegraph Льюис Пейдж заявил, что обещанные Соединённым Королевством Киеву ракеты Storm Shadow вряд ли изменят расклад сил в зоне российской специальной военной операции.
Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям населённых пунктов региона, находящихся под контролем России, выехать на время в безопасное место на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.
Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович остался доволен атакующими действиями своих подопечных в четвёртом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ по баскетболу с петербургским «Зенитом».
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов призвал не радоваться раньше времени решению допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.