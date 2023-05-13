CGTN: канадский профессор предупредил, что доллар теряет позиции на мировых рынках

Глобальная роль американского доллара продолжает сокращаться на фоне нынешней геополитической напряжённости, предупреждает Джеймс Брандер, профессор Школы бизнеса UBC Sauder при Университете Британской Колумбии в Ванкувере. По мнению эксперта, это также стимулирует остальные страны переходить на более активное использование в своих торговых расчётах других валют, включая китайский юань и российский рубль, передаёт CGTN.

ДЖЕЙМС БРАНДЕР, профессор Школы бизнеса UBC Sauder при Университете Британской Колумбии: Роль американского доллара сокращается. Она по-прежнему велика, однако продолжает сокращаться. Другие валюты приобретают всё более важное значение в международных транзакциях и в качестве резервных валют.



Нынешняя геополитическая напряжённость усилила стремление переходить к использованию других валют. Вы знаете, особенно в таких странах, как Россия — а также Китай и некоторые другие страны пытаются уйти от использования американского доллара. И в какой-то степени они это сделали, поскольку мы видим, что для международных транзакций всё больше используются местные валюты.



Таким образом, у нас есть транзакции между Индией и Россией, которые осуществляются либо в индийской валюте, либо в российской валюте. Мы всё чаще наблюдаем, что они используются вместо американского доллара.



И я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, что в долгосрочной перспективе американский доллар будет по-прежнему иметь важное значение, однако в некоторой мере он будет постепенно вытесняться другими валютами.



Я не думаю, что российская или индийская валюта в какое-то ближайшее время смогут превратиться в основную международную валюту. Однако использование местной валюты для местных транзакций — это вполне нормально. С этим нет никаких проблем, если всем действующим сторонам так удобно.



Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.