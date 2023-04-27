Немецкий эксперт: Китай активно противодействует доминированию доллара, чтобы заменить его юанем

Китай активно работает над тем, чтобы положить конец доминированию доллара и сделать юань мировой резервной валютой, сообщает швейцарский телеканал SRF. Правда, по мнению эксперта из Кильского института экономики, на это Пекину понадобятся годы. Впрочем, он уже сейчас пользуется поддержкой ряда стран, в том числе России, Южной Африки и Бразилии. На этом фоне Всемирному банку и МВФ придётся реформироваться, если они хотят оставаться привлекательными для развивающихся стран.

Китай хочет, чтобы юань заменил доллар в качестве мировой резервной валюты и тем самым положил конец доминированию доллара, отмечает швейцарский телеканал SRF. Однако, по мнению Тобиаса Хайдланда из Кильского института мировой экономики, пройдут годы, прежде чем это произойдёт.

Развивающиеся страны разделяют критику Пекина по поводу доминирования доллара. С точки зрения эксперта, нет ничего удивительного в том, что Китай и другие страны БРИКС пытаются создать альтернативы.

Как поясняет Хайдланд, большой проблемой для них является зависимость от монетарной политики США. Когда центральный банк США повышает процентные ставки, это распространяется по всему миру. Например, контракт, который китайская компания заключила с российской компанией в долларах, может быть изменён из-за решения в Вашингтоне. Такие риски нежелательны.

«Система, в которой доллар не будет иметь такого сильного положения, вполне мыслима — и, вероятно, она будет иметь некоторые преимущества, — полагает немецкий экономист. — Компании могли бы выбирать, в какой валюте им вести бизнес». Однако специалисты считают, что мировая валюта сама по себе была бы проблемой, поскольку не позволяла бы гибко реагировать на экономические кризисы в отдельных странах — например, путём вмешательства в процентные ставки, денежную массу или обменные курсы.

По объяснению Хайдланда, сейчас существует двухвалютная система: на доллар приходится около 50—60% мировых валютных резервов, на евро — около 20%. Остальное распределяется между всеми прочими валютами, среди которых китайская является самой важной и имеет долю 2—3%.

Если посмотреть на основу, из которой берётся юань, то она уже растёт очень высокими темпами за год. За 15 лет доля юаня в международных валютных резервах выросла более чем на 100%. Швейцарский франк, например, был полностью вытеснен юанем. Но всего 2—3% валютных резервов в юанях показывают, насколько длинный путь предстоит пройти Китаю, чтобы догнать даже евро.

Доминирование доллара на международной арене не так просто сломить, считает эксперт из Кильского института экономики. Но китайцы очень активно работают и в других областях, чтобы преобразовать мировую финансовую систему. Например, Пекин совместно с Россией, Южной Африкой и Бразилией основал Новый банк развития. Он должен стать альтернативой Всемирному банку. Существует также множество сделок, обеспечивающих ликвидность для развивающихся стран — в юанях.

Китай очень активно создаёт альтернативную финансовую систему, которая конкурирует с классическими институтами Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. На этом фоне последним придётся реформироваться, если они хотят оставаться привлекательными для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком — ведь они, в свою очередь, станут первыми, кто начнёт торговать в юанях в гораздо больших масштабах, если план Китая сработает, подчёркивает эксперт Кильского экономического института в интервью швейцарскому телеканалу SRF.