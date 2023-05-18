WP: в международной торговле всё больше стран делают ставку на юань вместо доллара

Всё больше стран стремятся отказаться в международной торговле от доллара в пользу юаня, что объясняется внутренним кризисом в странах, антироссийскими санкциями, положением Китая как крупного кредитора и опасениями относительно зависимости от США. Впрочем, как отмечает The Washington Post, в ближайшее время юань не сможет вытеснить доллар с его господствующих позиций.

Один из крупнейших в Аргентине розничных продавцов бытовой техники компания Newsan импортирует большую часть своей продукции из Китая. До сих пор там платили за холодильники, телевизоры и запчасти в долларах США, однако, как пишет The Washington Post, в апреле в надежде ослабить давление на экономику Аргентины Newsan начала заключать сделки в китайских юанях.

«Юань становится всё более актуальной валютой для международной торговли», — заявил исполнительный директор Newsan Луис Галли, отметив, что «сделка родилась из необходимости».

Издание напоминает, что Аргентина оказалась в очередном экономическом кризисе. Засуха уничтожила важнейшие сельскохозяйственные товары для экспорта, поставив экономику, и без того страдающую от стремительно растущей инфляции, на грань рецессии. В связи с сокращением запасов долларов в Аргентине правительство в апреле объявило, что переходит на оплату поставок из КНР в китайской валюте.

Это стало приятной новостью для Пекина, который давно стремился расширить использование юаня и вытеснить доллар с господствующих позиций.

До недавнего времени Поднебесной не везло. Но неожиданно всё больше клиентов хотят производить оплату в китайских юанях. Это объясняется, в частности, внутренним экономическим кризисом, санкциями Запада против России, положением Китая как крупного кредитора и растущими опасениями по поводу зависимости от политики Вашингтона.

Для того чтобы оплатить заказ в долларах в Аргентине, необходимо разрешение правительства. Однако в условиях дефицита американской валюты получить одобрение стало практически невозможно. И в Буэнос-Айресе импортёры приняли изменения. Аргентинские компании сейчас используют юани для оплаты более половины импортируемых из Китая компьютеров, текстиля, мобильных телефонов и запчастей для мотоциклов.

В апреле правительство Бразилии также объявило, что компании могут рассчитываться за торговлю в юанях. В марте французская фирма TotalEnergies купила у китайского нефтегазового гиганта CNOOC 65 тыс. тонн сжиженного природного газа в юанях. А несколькими неделями ранее юань стал самой торгуемой валютой на Московской фондовой бирже.

Впрочем, по мнению экономистов как в Китае, так и за его пределами, ничего из этого не является признаком того, что юань в ближайшее время вытеснит доллар с его позиций. Для этого потребуется, чтобы больше стран платили друг другу в юанях за большие объёмы торговли без участия Китая, о чём пока говорить рано.

Как отмечает The Washington Post, широкое распространение доллара затрудняет его вытеснение. Так как американская валюта широко используется, её легко обменять, что является дополнительным стимулом для использования доллара.

И хотя доля юаня в финансировании мировой торговли с 2021 года выросла более чем в два раза, она по-прежнему составляет менее 5%.

И всё же рост числа расчётов в юанях свидетельствует об определённом прогрессе на пути к видению китайского лидера Си Цзиньпина: Китай стоит во главе глобального экономического порядка и защищён от колебаний курса доллара и западных санкций. Более того, даже незначительное увеличение международного оборота юаня подкрепляет идею о том, что китайская валюта может стать оплотом не только против западных санкций, но и против изменений курса доллара, нестабильности, вызванной крахом множества американских банков, а также проблем с потолком госдолга.

«Доминирование доллара делает мир сильно зависимым от США. Это делает Федеральную резервную систему институтом, который определяет валютно-финансовые дела всего мира», — приводит издание слова профессора Шанхайского финансово-экономического университета Си Цзюньяна.

«Очевидно, что интерес к поиску альтернатив долларовой платёжной системе значительно возрос, причём не только со стороны Китая и России, но и со стороны многих других стран, так как все увидели, как Соединённые Штаты могут использовать её в качестве оружия», — отметил руководитель отдела исследований пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Артур Крёбер.

Кроме того, как альтернативу доллару юань всё чаще рассматривают и страны, которые хотят торговать с Россией. Так, в апреле Бангладеш объявил, что выплатит России около $318 млн в китайских юанях за кредит на строительство атомной электростанции.