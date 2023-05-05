Bloomberg: влияние юаня в мире продолжает расти

Начиная с 2019 года объём юаня в мировой финансовой системе утроился, пишет Bloomberg. Китай активно продвигает свою валюту, борясь против доминирования доллара: издание отмечает, что стремление Китая находит отклик у многих стран мира, которым не нравится гегемония США в финансах и использование доллара в качестве оружия.

Китай выдвигает вперёд юань в рамках своей борьбы с уникальным влиянием доллара на мировые финансы, пишет Bloomberg. За прошедший год китайское правительство активно заключало сделки с разными странами, такими как Россия, Саудовская Аравия, Бразилия и даже Франция, для расширения влияния юаня.

Эти шаги помогают КНР завоевать более значимое место в мировой финансовой системе, отмечает издание. Всё это происходит на фоне растущих геополитических трений и постепенно превращения глобальной торговли в «поле боя». Как пишет Bloomberg, санкции против России обнажили стремление США использовать доллар как оружие: и именно этот шаг сделал очень многое для популяризации юаня.

По словам сотрудника UBS Global Wealth Management Адриана Цурхера, Китай стремится показать, что мир существует и за пределами западных стран. Цурхер отмечает, что посыл Китая, по сути, заключается в том, что «нам не нужен доллар США». Этот посыл находит отклик у многих стран мира, недовольных доминированием доллара, отмечает Bloomberg. Начиная с 2019 года, объём юаня в мировых финансах утроился.

Издание отмечает, что наиболее активно сотрудничество Китая финансовой сфере развивается с Россией. Будучи отключённый от SWIFT, Россия начала активно использовать юань для торговли, частных сбережений и международных транзакций. Китай разработал собственную платёжную систему CIPS: она не зависит от SWIFT и применяется не только российскими финансовыми институтами, но и бразильскими.



Дрейф России в сторону юаня начался ещё в 2014 году, напоминает Bloomberg. По состоянию на январь этого года, 11% российских валютных сбережений номинировано в юанях. Юань заменил доллар и евро в качестве самой используемой в России валюты. Теперь Москва даже использует юань в расчётах, в которых не участвует Китай, отмечает издание: к примеру, недавняя сделка России с Бангладешем о постройке АЭС была заключена в юанях.