Global Times: валюта БРИКС может стать альтернативой доллару

Страны БРИКС обсудят вопрос создания общей валюты в качестве альтернативы гегемонии доллара на саммите в Йоханнесбурге 22 августа, передаёт Global Times. По словам китайских экспертов, с которыми побеседовало издание, цель является долгосрочной, но реальной, особенно учитывая растущее недовольство в мире безответственной денежно-кредитной политикой США.

Усилия стран по отказу от доллара США в международной торговле достигнут нового уровня позже в этом году на саммите в Южной Африке, в ходе которого страны БРИКС обсудят возможность введения общей валюты, сообщает Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Как сообщило ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, этот вопрос, вероятно, будет включён в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа. А в воскресенье источники Global Times в Китае заявили, что страны союза могут нанести очередной удар по гегемонии доллара, обсудив вопрос создания общей валюты.

Издание напоминает, что на долю членов БРИКС — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку — приходится треть мирового экономического производства, а совокупный объём производства стран по некоторым показателям превышает показатели стран «Большой семёрки».

По словам экспертов, стремление к созданию валюты, которая позволит обеспечить более справедливые условия в международной торговле, является главной целью для стран БРИКС. Они отметили, что доллар, который США используют в качестве инструмента для поддержания международной гегемонии, создал серьёзную неопределённость для восстановления мировой экономики.

В интервью Global Times директор Исследовательского центра международных финансов при Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй отметил, что цель, безусловно, является долгосрочной. По его словам, создание единой валюты для группы стран обычно занимает много времени и требует многолетнего сотрудничества и в конечном итоге означает постепенный отказ от собственных валют.

«Несмотря на серьёзные трудности, с которыми сталкиваются такие усилия, для этих стран создание подобной валютной единицы не является невозможным», — заявил китайский эксперт.

Кроме того, по его словам, тот факт, что страны БРИКС, похоже, стремятся разработать валютную единицу специально для ведения международной торговли, а не для замены собственных валют, облегчит процесс.

Эксперт Академии общественных наук КНР Гао Линьюнь в беседе с Global Times указал на то, что безответственная денежно-кредитная политика США в последние годы сделала доллар валютой, сопряжённой с рисками. При этом в настоящее время около 80% мировой торговли осуществляется именно в американских долларах.

«Такая крупная экономика, как Китай, может отгородиться от некоторых рисков благодаря своему мощному экономическому потенциалу, в то время как некоторые менее крупные страны могут столкнуться с финансовыми или долговыми кризисами», — отметил аналитик.

По данным СМИ, успехи в противостоянии гегемонии доллара уже есть: более 70% китайско-российской торговли уже осуществляется в местных валютах. На прошлой неделе бразильская компания Suzano заявила, что может принимать юани для экспорта своей продукции в Китай. В Пакистане также отметили, что могут использовать юань для покупки партии российской нефти.

Чжоу Юй полагает, что по мере ослабевания доллара тенденция отказа от него в торговле во всём мире только будет набирать обороты.