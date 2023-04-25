Bloomberg: на грядущем саммите БРИКС обсудят его расширение — поступили заявки от 19 стран

Одной из тем саммита БРИКС, который пройдёт в ЮАР в начале июня, станет расширение объединения, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова шерпы ЮАР в БРИКС Анила Суклала. Суклал заявил, что желание вступить в БРИКС изъявило 19 стран, 13 из которых подали формальные заявки, а ещё 6 — неформальные.

19 стран выразили своё желание присоединиться к БРИКС в преддверии саммита объединения, который состоится в ЮАР 2—3 июня, сообщает Bloomberg. По словам шерпы ЮАР в БРИКС Анила Суклала, расширение организации станет одной из тем предстоящего саммита.

«13 стран подали формальную заявку на вступление, а ещё 6 попросили об этом неформально. Мы каждый день получаем заявки на вступление», — приводит издание слова Суклала. Издание напоминает, что Китай поднимал тему расширения БРИКС ещё в прошлом году. Как отмечает Bloomberg, Пекин стремится создать дипломатический блок, способный противостоять доминированию развитых стран в ООН. Анил Суклал также заявил, что на саммите БРИКС будут обсуждаться наиболее актуальные темы внешнеполитической повестки, в том числе ситуация в Судане.

Bloomberg напоминает, что объединение БРИК было создано в 2006 году и за всё время своего существования приняло лишь одного нового члена — ЮАР в 2010 году, превратившись в БРИКС. Ещё в феврале Анил Суклал говорил о том, что в число стран, подавших формальную заявку на вступление, входят Саудовская Аравия и Иран. Среди других стран, выразивших интерес, числятся Аргентина, ОАЭ, Алжир, Египет, Индонезия и Бахрейн.