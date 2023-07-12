FAZ: 74 минуты в воздухе — КНДР провела 12-й запуск баллистической ракеты за год

Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на южнокорейских военных. Она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным японских СМИ, продолжительность полёта ракеты составила 74 минуты и стала рекордной для КНДР. Как отмечает издание, это уже 12-й запуск Пхеньяна с начала 2023 года.

По данным южнокорейских военных, «самопровозглашённая ядерная держава» Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. Ракета была выпущена в сторону Японского моря, заявили в Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи в среду. Другие подробности изначально не сообщались, пишет Frankfurter Allgemeine.



Министерство обороны Японии также сообщило об очередном испытании. Ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 250 км к западу от острова Окусири у юго-западного побережья Хоккайдо. По данным японских СМИ, продолжительность полёта ракеты составила 74 минуты и стала самой большой в истории КНДР. Дальность полёта превысила 1 тыс. км.



Как отмечает издание, резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить любые запуски с использованием технологии баллистических ракет. В зависимости от конструкции такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.



Это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала 2023 года. Ранее Северная Корея также впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Попытка запустить в космос военный разведывательный спутник с помощью новой ракеты-носителя не увенчалась успехом.



В понедельник Северная Корея пригрозила сбивать американские самолёты-разведчики в случае нарушения её воздушного пространства. Представитель министерства обороны КНДР заявил, что «нет никакой гарантии того, что не произойдёт шокирующего инцидента, такого как уничтожение стратегического самолёта-разведчика ВВС США», сообщило государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.



Министерство обороны КНДР указало, что в начале июля самолёты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США дважды вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. США и Южная Корея отвергли обвинения Северной Кореи и призвали страну воздерживаться от действий и заявлений, усиливающих напряжённость.



Пхеньян также подверг критике планы США по ​​отправке атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову. Это подводит ситуацию в регионе «ещё ближе к порогу ядерного конфликта».



В апреле в Вашингтоне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден договорились об «увеличении частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова». Договорённость предусматривала «регулярный заход атомных подводных лодок ВМС США, оснащённых ядерным оружием, в порты Южной Кореи». График таких визитов обнародован не был.



В последнее время напряжённость на Корейском полуострове значительно обострилась. Пхеньян «неоднократно угрожал военной эскалацией в регионе», отмечает Frankfurter Allgemeine.