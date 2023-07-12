Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: 74 минуты в воздухе — КНДР провела 12-й запуск баллистической ракеты за год

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Северная Корея снова осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на южнокорейских военных. Она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным японских СМИ, продолжительность полёта ракеты составила 74 минуты и стала рекордной для КНДР. Как отмечает издание, это уже 12-й запуск Пхеньяна с начала 2023 года.
FAZ: 74 минуты в воздухе — КНДР провела 12-й запуск баллистической ракеты за год
AP

По данным южнокорейских военных, «самопровозглашённая ядерная держава» Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. Ракета была выпущена в сторону Японского моря, заявили в Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи в среду. Другие подробности изначально не сообщались, пишет Frankfurter Allgemeine.

Министерство обороны Японии также сообщило об очередном испытании. Ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 250 км к западу от острова Окусири у юго-западного побережья Хоккайдо. По данным японских СМИ, продолжительность полёта ракеты составила 74 минуты и стала самой большой в истории КНДР. Дальность полёта превысила 1 тыс. км.

Как отмечает издание, резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить любые запуски с использованием технологии баллистических ракет. В зависимости от конструкции такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный Пхеньяном с начала 2023 года. Ранее Северная Корея также впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Попытка запустить в космос военный разведывательный спутник с помощью новой ракеты-носителя не увенчалась успехом.

В понедельник Северная Корея пригрозила сбивать американские самолёты-разведчики в случае нарушения её воздушного пространства. Представитель министерства обороны КНДР заявил, что «нет никакой гарантии того, что не произойдёт шокирующего инцидента, такого как уничтожение стратегического самолёта-разведчика ВВС США», сообщило государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Министерство обороны КНДР указало, что в начале июля самолёты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США дважды вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. США и Южная Корея отвергли обвинения Северной Кореи и призвали страну воздерживаться от действий и заявлений, усиливающих напряжённость.

Пхеньян также подверг критике планы США по ​​отправке атомной подводной лодки с ядерным оружием на борту к Корейскому полуострову. Это подводит ситуацию в регионе «ещё ближе к порогу ядерного конфликта».

В апреле в Вашингтоне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден договорились об «увеличении частоты появления американских стратегических вооружений на юге Корейского полуострова». Договорённость предусматривала «регулярный заход атомных подводных лодок ВМС США, оснащённых ядерным оружием, в порты Южной Кореи». График таких визитов обнародован не был.

В последнее время напряжённость на Корейском полуострове значительно обострилась. Пхеньян «неоднократно угрожал военной эскалацией в регионе», отмечает Frankfurter Allgemeine.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
атомная подводная лодка военнослужащие воздушное пространство запуск оружие порт ракета резолюция Северная Корея Совет Безопасности ООН спутник США Южная Корея ядерная программа ядерная угроза ядерное оружие ядерные ракеты Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров