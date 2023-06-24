Bloomberg: беспилотные войны — две Кореи вступают в новую «гонку вооружений»

КНДР и Республика Корея активно развивают технологии беспилотных летальных аппаратов, сообщает Bloomberg. Современные технологии и новые «вылазки» КНДР на территорию соседней страны вызывают опасения у Сеула и диктуют новые условия построения архитектуры безопасности Южной Кореи.

В преддверии очередной годовщины корейской войны Северная и Южная Корея вливают огромные суммы в программы развития беспилотной авиации. Они стараются оказать поддержку сотням тысяч солдат, размещённым у границы, которую уже окрестили «последним рубежом холодной войны».

Кабинет министров Республики Корея одобрил план создания нового формирования беспилотной авиации. Эта мера, по заявлениям южнокорейского правительства, должна стать «сокрушительным отпором» КНДР и ответом на любые её провокации с беспилотными летательными аппаратами, или БПЛА, сообщает Bloomberg. Новое формирование будет осуществлять разведку, вести радиоэлектронную борьбу и наносить военные удары.

БПЛА, уже зарекомендовавшие себя в ходе конфликта на Украине, могут оказаться бесценным ресурсом для КНДР и Южной Кореи, отмечает Bloomberg.

«Дроны сейчас стали инструментом для запугивания и угроз без развязывания полномасштабного открытого столкновения, которое привело бы к серьёзным геополитическим последствиям», — заявил специалист по современным методам ведения войны Берил Понг из Кембриджского университета.

Несмотря на провозглашённый ещё в 2021 году Ким Чен Ыном курс КНДР на наращивание военной мощи, никаких официальных заявлений о разработках новых БПЛА не звучало с 2012 года. Однако, по данным разведки США, беспилотные летательные аппараты КНДР, замеченные на границе с Южной Кореей, произведены с использованием китайских разработок и компонентов.

Если судить по изображениям со спутника, КНДР начала испытания крупнейшего БПЛА на аэродроме Панхён. Размах крыла аппарата, по примерным оценкам, достигает 35 м, пишет Bloomberg со ссылкой на NK News.

Издательство также отмечает, что БПЛА могут значительно удешевить разведывательную деятельность КНДР, которая ранее, например, совершала неудачную попытку запуска разведывательного спутника.

«Маленькие, незамысловатые БПЛА, основанные на готовых технологиях, могут с большим успехом и относительной лёгкостью проникать в воздушное пространство Южной Кореи и проводить разведку», — говорит научный сотрудник Международного института стратегических исследований Джозеф Дэмпси.

В то же время существует опасность, что КНДР превратит БПЛА в оружие, — тогда они заменят им не только спутники, но и крылатые ракеты.

Первые сигналы об обострении обстановки прозвучали ещё в декабре, когда КНДР запустила пять БПЛА на территорию Южной Кореи, один из которых оказался неподалёку от резиденции президента в Сеуле. Южная Корея восприняла угрозу всерьёз, с трудом сбив аппарат, поэтому ответ в виде новой программы по развитию беспилотной авиации не заставил себя ждать.

«БПЛА Северной Кореи представляют качественно новую угрозу для Вооружённых сил Южной Кореи, и при сохранении архитектуры противоракетной обороны справиться с ней будет сложно», — цитирует Bloomberg капитана ВМФ Южной Кореи в отставке Юн Сок Чжуна. Он также добавил, что развитие беспилотной авиации двух стран может способствовать началу новой гонки вооружений на Корейском полуострове.