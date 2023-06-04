Merkur: «чего бы это нам ни стоило» — баварская фирма открыла на Украине центр обслуживания для своих БПЛА

Немецкая компания Quantum Systems обещает поставить 300 беспилотников Украине. Как сообщает издание Merkur, фирма идёт даже дальше и уже открыла центр для обслуживания своих машин прямо в зоне конфликта. Генеральный директор фирмы «считает большой честью» поставки вооружений для Украины.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют важную роль в конфликте на Украине. В боевых действиях дроны используются как в целях разведки, так и для нанесения ущерба стороне противника, пишет газета Merkur. Одним из важных поставщиков беспилотников для Украины, по информации издания, стал немецкий производитель — Quantum Systems.

Генеральный директор предприятия в городе Гильхинг в Верхней Баварии очень гордится поставками оружия на Украину.

«Quantum Systems твёрдо поддерживает Украину и её демократию, и мы полны решимости помогать защищать страну, чего бы это нам ни стоило», «для нас является привилегий, внести свой вклад в защиту Украины, и мы по-прежнему привержены поставке превосходных систем для их вооружённых сил», — цитирует Флориана Зайбеля, главу Quantum Systems, издание Merkur.

Баварская фирма уже осуществила две поставки дронов по заказу Министерства обороны Украины: 33 беспилотника были доставлены в августе 2022 года и ещё 105 в январе 2023-го. В конце мая стало известно о третьей поставке, самой большой на сегодняшний день — более 300 дронов-разведчиков модели Vector будут произведены для Украины. Финансирует украинские закупки БПЛА федеральное правительство Германии, сообщает издание.

Издание подчёркивает: последнюю поставку от двух предыдущих отличает не только размер, но и то, что на Украине производителем открыт обслуживающий центр для БПЛА. Компания обещает не просто разместить склад с запчастями в стране, но и подготавливать персонал из местных для обслуживания и ремонта своих беспилотников. Где конкретно был открыт центр, по понятным причинам не сообщается, «ведь на Украине ничто и никто не защищён от российских ракет», — комментирует ситуацию Merkur.

БПЛА от Quantum Systems могут сыграть важную роль в украинском наступление, пишет издание. Модель Vector, поставляемая на Украину, имеет 3 часа автономной работы от аккумуляторов, развивает скорость до 72 км/ч и может самостоятельно анализировать видео, таким образом оператор дрона освобождается от необходимости постоянного мониторинга съёмки.