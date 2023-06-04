Merkur: «чего бы это нам ни стоило» — баварская фирма открыла на Украине центр обслуживания для своих БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют важную роль в конфликте на Украине. В боевых действиях дроны используются как в целях разведки, так и для нанесения ущерба стороне противника, пишет газета Merkur. Одним из важных поставщиков беспилотников для Украины, по информации издания, стал немецкий производитель — Quantum Systems.
Генеральный директор предприятия в городе Гильхинг в Верхней Баварии очень гордится поставками оружия на Украину.
«Quantum Systems твёрдо поддерживает Украину и её демократию, и мы полны решимости помогать защищать страну, чего бы это нам ни стоило», «для нас является привилегий, внести свой вклад в защиту Украины, и мы по-прежнему привержены поставке превосходных систем для их вооружённых сил», — цитирует Флориана Зайбеля, главу Quantum Systems, издание Merkur.
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