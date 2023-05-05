УН: украинским военным пришлось сбить свой беспилотник над Киевом

15:24
Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 25-го тура со «Спартаком».
15:23
ВС России уничтожили в ДНР два склада боеприпасов боевиков ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска в ДНР уничтожили два склада боеприпасов боевиков ВСУ.
15:19
МО России: за сутки ВСУ потеряли до 300 военных и наёмников на Донецком направлении
Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих и иностранных наёмников.
15:18
Президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения
Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о защитнике армейского клуба Алексее Шведе.
15:17
Лавров заявил, что Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях.
15:15
ВС России уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в Артёмовск
В Минобороны России заявили, что российские войска в районе населённого пункта Часов Яр уничтожили мост, по которому боевики ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск (Бахмут).
15:15
Кечинов: Малком набрал сумасшедшую форму, его стоит опасаться
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей игры 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
15:14
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили два самолёта Су-25 в Херсонской области
Средства ПВО России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области.
15:11
WSJ: некоторые американцы отказываются уезжать из России
Ряд живущих в России граждан США отказываются покидать страну.
15:10
Аленичев: «Спартак» сыграет осторожно с «Зенитом»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, в какой футбол будут играть красно-белые в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
15:10
Вучич: подозреваемый в стрельбе в Младеноваце был в одежде с нацистской символикой
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.
15:08
RT опубликовал видео из превращённого в руины Артёмовска
Военкор RT Мурад Газдиев опубликовал репортаж из Артёмовска (Бахмута), который превратился в руины из-за обстрелов ВСУ.
15:06
Юрист Белова рассказала о налоговых льготах для подмосковных дачников
Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о некоторых льготах для подмосковных дачников в 2023 году.
15:06
Приплывшего в Россию в гидрокостюме жителя Словакии арестовали
Гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересёк границу России, заключили под стражу.
15:00
СК просит арестовать Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Следователи отправили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.
14:57
Онопко рассказал, кто будет руководить «Ростовом» в матче с «Факелом»
Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался об изменениях в тренерском штабе накануне матча 26-го тура с «Факелом».
14:57
Концерты певицы Пелагеи в Сербии будут перенесены
Выступления российской певицы Пелагеи в двух городах Сербии ко Дню Победы перенесут в связи с инцидентами со стрельбой.
14:55
Rheinmetall намерен производить до 600 тысяч боеприпасов в год для поставок Киеву
Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах компании производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год для дальнейших поставок на Украину.
14:54
В Ставропольском крае задержали планировавшего примкнуть к боевикам ВСУ
В ФСБ по Ставропольскому краю заявили о задержании мужчины, который собирался примкнуть к украинским террористам и принимать участие в боевых действиях на их стороне.
14:48
В Минсельхозе Молдавии заявили о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства ЕС в Кишинёве Янисом Мажейксом намерение ввести временный запрет на ввоз украинского зерна.
14:43
Режиссёр Беркович и драматург Петрийчук доставлены в суд на избрание меры пресечения
Режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где пройдёт заседание по избранию им меры пресечения, сообщили РИА Новости в суде.
14:43
Футболисту «Краснодара» Боржесу провели операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией
Представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хельсио Алиск высказался о состоянии здоровья своего клиента после перенесённой операции.
14:41
Фестиваль театров кукол ДФО состоится в Хабаровске 5–8 июля
Первый Межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО пройдёт в Хабаровске с 5 по 8 июля в рамках губернаторского проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».
14:41
RT показал работу российского экипажа «Мста» в зоне СВО
Корреспондент RT DE Иван Полянский пообщался с экипажем самоходной гаубицы «Мста» в зоне СВО и иереем РПЦ Вячеславом, который помогает бойцам.
14:39
Россияне назвали Глеба Жеглова и Штирлица идеальными начальниками
Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого россияне рассказали, кого из известных героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своих начальников.
14:37
Конституционный суд Молдавии отклонил жалобу на лишение депутатского мандата Илана Шора
Конституционный суд Молдавии отклонил жалобу оппозиционной партии «Шор» о проверке законности отзыва мандата депутата лидера политсилы Илана Шора.
14:35
Хуснуллин: открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика.
14:33
Александр Емельяненко: меня жена бросит, если я ещё раз напьюсь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что его мотивирует не употреблять алкоголь.
14:32
«Аэрофлот» с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана
Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в турецкий город Адана запустят с 8 июня.
14:23
В ООН заявили, что ждут конструктивных дискуссий со сторонами зерновой сделки
ООН ожидает от предстоящих встреч со сторонами зерновой сделки конструктивных дискуссий. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
14:21
Ривалдо: грустно видеть, что Месси проявляет неуважение к ПСЖ
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
14:21
ООН: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле
Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт на следующей неделе в Стамбуле.
14:19
Пожар на складах в Екатеринбурге локализовали
Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной локализован на площади 4 тыс. кв. м.
14:18
Суд в Москве арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене.
14:10
Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта
Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию спецслужб киевского режима.
14:09
Президент «Торпедо» Власов: любому на моём месте был бы нужен такой игрок, как Дзюба
Президент «Торпедо» Ярослав Власов рассказал, что футбольный клуб рассмотрел бы вариант подписания контракта с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.
14:07
МЧС: площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла вдвое
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что площадь пожара на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной в Екатеринбурге возросла вдвое.
14:06
Актриса Кэрри Фишер получила звезду на «Алее славы» в Голливуде
Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи из «Звёздных войн», посмертно удостоилась собственной звезды на голливудской «Алее славы».
13:56
ФСБ: теракт в Запорожской области готовился при участии посредника в Финляндии
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что теракт в Запорожской области готовился при участии посредника в Финляндии.
13:56
Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала снос памятника Благодарности Красной армии в Польше.
13:52
В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
13:51
Украинские беженцы рассказали об отношении боевиков ВСУ к мирному населению
Украинские беженцы рассказали военкору RT Валентину Горшенину об отношении украинских боевиков к мирному населению.
13:50
Канунников: горжусь, что Спаллетти был моим тренером
Бывший нападающий казанского «Зенита» Максим Канунников высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.
13:48
ФСБ: группа диверсантов готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Разоблачённая диверсионно-террористическая группа готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.
13:43
Грузоперевозчики в Польше ограничили движение фур на границе с Украиной
Польские грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства.
13:43
Минобороны Дании: Копенгаген совместно с Берлином передаст Киеву 80 танков Leopard 1
Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1.
13:39
Актёр Рассел Кроу получит «Хрустальный глобус»
Голливудский актёр Рассел Кроу, известный по фильму «Гладиатор», получит «Хрустальный глобус» на 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, который пройдёт этим летом.
13:39
Режиссёр Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Американский режиссёр Дэмьен Шазелл займёт пост председателя жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале.
13:35
Баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа
В пресс-службе ПБК ЦСКА сообщили, что баскетболисты армейского клуба выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку своего одноклубника Алексея Шведа, на которого было совершено нападение.
13:35
Ловчев: любой тренер придёт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал уровень игры защитников красно-белых.