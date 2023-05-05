УН: украинским военным пришлось сбить свой беспилотник над Киевом

Украинским военным пришлось сбить свой беспилотник Bayraktar в небе над Киевом. Как передают «Украинские новости», в пресс-службе командования воздушных сил ВСУ заявили, что оператор потерял контроль над аппаратом, и его пришлось сбить, чтобы тот не причинил вреда. Уточняется, что у аппарата могла возникнуть техническая неисправность. Причины происшествия устанавливаются.

Во время воздушной тревоги над Киевом пришлось сбить украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar. Оператор потерял контроль над аппаратом, и его пришлось сбить, чтобы тот не причинил вреда. Как пишут «Украинские новости», об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил ВСУ.

«4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полёта потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчётов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи происходят», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у аппарата могла возникнуть техническая неисправность. Причины происшествия устанавливаются.