BFM TV: французская полиция впервые следила за демонстрантами с помощью дронов

Французские полицейские впервые применили беспилотники во время демонстраций, чтобы находить зачинщиков беспорядков, сообщает BFM TV. Ассоциации адвокатов раскритиковали такой подход за возможные злоупотребления, при этом неотложные ходатайства о защите фундаментальных свобод суд отклонил.

Нужно посмотреть наверх, а потом приближать ещё и ещё. Вот они — новые участники демонстраций.

НИКОЛЯ ЖОЛИБУА, глава общественной безопасности в департаменте Атлантическая Луара: Раньше мы работали со стационарными камерами. Сейчас у нас есть передвижные камеры. Группы наблюдателей располагаются на возвышенностях, а радиуса действия достаточно для того, чтобы охватить всю колонну демонстрантов.

В Нанте дронами управляют десять человек. У них также имеются средства радиосвязи, чтобы предупредить стражей правопорядка в случае беспорядков. По словам префекта департамента Рона, с помощью беспилотников удалось задержать 33 человека.

ФАБЬЕНН БЮССЬО, префект департамента Рона и региона Овернь — Рона — Альпы: Некоторые группы скрылись, ушли с демонстрации, а благодаря дронам мы смогли найти группу, которая напала на мэрию VII округа Лиона. Благодаря дронам мы смогли предупредить полицейских, которые смогли их задержать, так что не пришлось взламывать двери.

Однако множество ассоциаций осуждают возможные злоупотребления:

ЖАН-БАТИСТ СУФРОН, член Парижской коллегии адвокатов и Ассоциации по защите конституционных свобод (ADELICO): [Правительство] разрешает себе установить слишком большой периметр (для наблюдения. — ИноТВ) и слишком длительный срок хранения (записей. — ИноТВ), не обращая внимания на правила, связанные с частной собственностью и дорогами общего пользования.

Все поданные в Лионе, Руане, Бордо и Париже неотложные ходатайства о защите фундаментальных свобод суд отклонил.