Le Figaro: Францию раскритиковали в ООН за нарушение прав человека

Проблемы с соблюдением прав человека стали предметом рассмотрения Совета ООН по правам человека, пишет Le Figaro. Больше всего страны критиковали насилие со стороны полицейских, преступления, основанные на мотиве национальной и религиозной ненависти, а также отношение к мигрантам во Франции.

Францию жёстко раскритиковали члены ООН за ситуацию с правами человека, пишет Le Figaro. Предметом критики стали нападения на мигрантов, расовая дискриминация, дискриминация мусульман... Совет ООН по правам человека более трёх часов разбирал ситуацию с правами человека во Франции. Впрочем, издание отмечает, что эту процедуру на регулярной основе проводят со всеми странами ООН.

Большое количество стран, включая США, а также Тунис, призвали Францию ​​увеличить усилия по борьбе с насилием и расовой дискриминацией. «Мы рекомендуем Франции активизировать свои усилия по борьбе с преступлениями и угрозами насилия, основанными на мотиве религиозной ненависти, такой как антисемитизм и ненависть к мусульманам», — заявила представитель США Келли Биллингсли.

«Идёт рост расизма и ксенофобии», — заявил представитель Китая, который призвал Францию ​​прекратить принимать «меры, нарушающие права мигрантов».

Бразилия и Япония раскритиковали расовую дискриминацию со стороны сил безопасности, а ЮАР призвала французские власти «принять меры, чтобы гарантировать беспристрастное расследование органами, не связанными с полицией, всех случаев расистских инцидентов с участием сотрудников полиции».

Про насилие со стороны полиции говорили и многие другие, в том числе делегации Швеции, Норвегии и Дании. Правительство Лихтенштейна призвало провести независимое расследование всех инцидентов, Люксембург потребовал, чтобы Франция «переосмыслила свою политику в вопросе поддержания правопорядка», а Малайзия призвала к наказанию виновных.

Россия, Венесуэла и Иран тоже обратили особое внимание на полицейское насилие во время демонстраций. «Мы обеспокоены жёсткими, а иногда и насильственными мерами, направленными на разгон мирных граждан», — заявила член дипмиссии России Кристина Сукачёва.

И в самой Франции власти всё больше сталкиваются с критикой в вопросе применения чрезмерной силы против демонстрантов, выступающих против пенсионной реформы. Но на заседании ООН представитель Франции Сабрин Балим настаивала, что «применение силы строго регламентировано, контролируется и в случае неправомерных действий наказывается», пишет Le Figaro.