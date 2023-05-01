Focus: задействованы большие силы полиции — в Берлине опасаются беспорядков на Первое мая

Правоохранительные органы Германии опасаются беспорядков на Первое мая, сообщает Focus. Уже в ночь с пятницы на субботу группа неизвестных сломала в центре Берлина десятки машин, две из них подожгла и разместила на фасадах зданий надписи с призывом к участию в первомайских демонстрациях. В связи с этим для обеспечения правопорядка в праздничный день в одном только Берлине будут задействованы 6300 полицейских, рассказывает немецкое издание.
В преддверии празднований Дня международной солидарности трудящихся, которые пройдут первого мая, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала немцев ограничиться мирными демонстрациями, сообщает Focus. «Первое мая — это день социальной справедливости и социальной сплочённости, — подчеркнула она. — Я призываю всех протестовать мирно». По её словам, насилие никогда не было средством демократического разрешения проблем.
«Полиция будет очень чётко противодействовать погромам, бунтам и насилию со стороны левых радикалов, а также правых радикалов и дебоширов», подчеркнула министр. Того, кто нападёт на полицию или сотрудников служб спасения, ожидают серьёзнейшие последствия. Из федеральной полиции будут выделены силы на поддержку земельных правоохранительных органов, пояснила Фезер.
При этом уже в ночь с пятницы на субботу в центре Берлина произошли беспорядки. 20 человек в тёмной одежде поломали 18 машин, две из них они подожгли. К тому же они писали на фасадах зданий левые лозунги, в частности с призывами выходить на первомайские протесты. Двух правонарушителей удалось задержать.
В этом году в День международной солидарности трудящихся пройдут традиционные демонстрации, организованные профсоюзами, а также больше количество мероприятий левых политических сил. В одном только Берлине для обеспечения правопорядка будет задействовано 6300 сотрудников. В прошлые годы в столице, да и в других городах Германии в ночь на первое мая происходили нападения на полицию. Дебоширы ломали машины и разбивали окна.
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