N-TV: Путин применил проверенное средство в борьбе с пандемией — майские «корона-праздники»

Российский президент объявил о том, что выходные в мае будут длинными и продлятся 10 дней, сообщает N-TV. Сделал он это в целях борьбы с распространением пандемии коронавируса. Граждане будут меньше пользоваться общественным транспортом, а это в свою очередь снизит число контактов, объясняет немецкий телеканал.

Число ежедневных заражений коронавирусом в России падает, но в последнее время снижение этого показателя замедлилось, в связи с чем власти страны решили воспользоваться проверенным средством в борьбе с пандемией и объявить майские «корона-праздники», сообщает N-TV. Продлятся они 10 дней с первого по десятое мая.

Об этом объявил глава Кремля Владимир Путин во время встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. «Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем», заявил президент России в ответ на её предложение и добавил, что в этот же день подпишет соответствующий указ.

Праздники необходимые в первую очередь для того, чтобы ограничить использование общественного транспорта и таким образом снизить число контактов. В прошедшие дни в Москве было зарегистрировано 2000 новых случаев заражения коронавирусом, а всего по стране — 9000. К тому же в России очень медленно продвигается кампания по вакцинации, что связано с недоверием граждан к прививкам.