N-TV: Путин применил проверенное средство в борьбе с пандемией — майские «корона-праздники»

09:36
ГП России назвала число уличённых в коррупции чиновников в 2020 году
В 2020 году в России в коррупционной деятельности были уличены 10 879 чиновников, 17,4% из которых — сотрудники правоохранительных органов, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова.
09:35
Чорлука прокомментировал новость о причинах ухода из «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука отреагировал на сообщения о том, что он решил покинуть клуб из-за неуважительного отношения к себе со стороны руководства.
09:27
Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Фенербахче» во втором матче плей-офф Евролиги
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением об итогах второго матча плей-офф Евролиги против стамбульского «Фенербахче».
09:24
Бомбардировщики США прибыли в Катар на фоне вывода войск из Афганистана
Соединённые Штаты перебросили в Катар два бомбардировщика B-52 Stratofortress для поддержки операции по выводу своих войск из Афганистана.
09:17
Капризов признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Миннесота Уайлд»
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
09:11
В Сургуте начали проверку из-за гибели двух детей в результате пожара
В Сургуте организована проверка в связи с гибелью двух детей в результате пожара в частном доме на территории садово-огородного товарищества «Виктория», сообщает региональная прокуратура.
09:03
«Арсенал» повторил худший результат по числу домашних поражений в сезоне за 91 год
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
08:52
Хабаровский край получит более 400 млн рублей на борьбу с пожарами
Хабаровский край в 2021 году получит дополнительно более 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
08:51
Защитник «Ювентуса» Данило рассказал об угрозах ФИФА и УЕФА
Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился мнением о европейской футбольной Суперлиге.
08:40
Хайбулаев победил Стоядиновича на турнире PFL
Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев одержал победу над американцем Лазаром Стоядиновичем в бою турнира PFL в Атлантик-Сити.
08:32
На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 12 711 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 2 017 341, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
08:22
Сульшер рассказал о разговоре с протестующими болельщиками «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о разговоре с протестующими болельщиками на тренировочной базе клуба.
08:16
Временный поверенный России в США был вызван в Госдеп
Временный поверенный России в США по приглашению американской стороны посетил Госдепартамент, где отверг предъявленные Москве обвинения в дестабилизирующих действиях в Евро-Атлантическом регионе.
08:09
Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия», Бучневич — третьей
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
08:03
32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Денвер» в матче НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:01
В Белом доме оценили результаты санкций против России
Заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters оценил результаты введённых в апреле антироссийских санкций.
07:52
На Украине заявили о невозможности визита Зеленского в Москву
Вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера» объяснил, почему украинский лидер Владимир Зеленский не может принять предложение президента России Владимира Путина и приехать на переговоры в Москву.
07:45
Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:43
В Германии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло на 23 392 и достигло 3 268 645.
07:41
Перес: проект Суперлиги — лучший из возможных, футбол уже утомляет молодёжь
Президент мадридского «Реала» и европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о критике нового турнира.
07:33
Захарова прокомментировала высылку дипломатов из стран Прибалтики
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала благодарность Чехии в адрес Лондона и стран Прибалтики за поддержку в «дипломатическом противостоянии с Россией».
07:30
Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба
Перед матчем 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» болельщики «Арсенала» вышли на акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.
07:23
Вяльбе: в послании президента прозвучал выбор России — это жизнь и безопасность страны
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
07:15
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП
Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в ДТП, информирует телеканал TN.
07:12
Четыре очка Бучневича и Панарина на двоих помогли «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:00
Россияне назвали признаки идеального города
Аналитики сервисов городской мобильности «Ситимобил» и ResearchMe выяснили, какие перемены в российских городах, по мнению жителей страны, могли бы улучшить качество их жизни. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.
06:37
США займутся работой со СМИ в Афганистане на фоне процесса урегулирования
Госдепартамент США намерен выделить более $1 млн на проект «Миротворческая журналистика» в Афганистане. Инициатива, как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, направлена на работу со СМИ в исламской республике на фоне процесса мирного урегулирования ситуации.
06:17
В Москве 24 апреля ожидается до +9 °С
В Москве в субботу, 24 апреля, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
05:59
В Совфеде назвали категорию граждан с правом на досрочную пенсию
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.
05:42
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 2 511 865
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 2 511 865.
05:22
В Израиле заявили ещё о пяти выпущенных из сектора Газа ракетах
Из сектора Газа по израильской территории выпустили ещё пять ракет после ответного удара Израиля по объектам ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
05:02
В России могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов
Патенты с электронным носителем информации для мигрантов, позволяющие осуществлять трудовую деятельность в России, могут ввести на всей территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
04:37
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у побережья Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
04:13
В Аргентине выявили почти 28 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 27 884 и достигло 2 824 652.
03:53
Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ
Роскомнадзор фиксирует регулярную цензуру со стороны администрации видеохостинга YouTube в отношении контента, размещённого в аккаунтах российских СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
03:30
В Кремле рассказали о графике Путина на майские нерабочие дни
Рабочий график президента России Владимира Путина на майские праздничные дни уточняется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:12
Россия закрывает часть районов Чёрного моря для иностранных кораблей
Россия с 24 апреля закрывает доступ в часть районов Чёрного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов.
02:53
В Колумбии за сутки зафиксировали почти 20 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 19 925 и достигло 2 740 544.
02:35
В Мексике один человек погиб при крушении вертолёта
В мексиканском муниципалитете Аподака произошло крушение вертолёта, на месте аварии обнаружено тело пилота. Об этом сообщила служба гражданской защиты штата.
02:15
NYT: в США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson.
01:50
В России за сутки потушили 100 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 100 природных пожаров на площади более 11 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
01:29
В Бразилии выявили более 69 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 69 105, достигнув 14 237 078.
01:13
При пожаре в доме в Башкирии погибли четыре человека
В результате пожара в Ишимбае в Башкирии погибли четыре человека, возгорание полностью ликвидировано. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
00:55
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 894 043 случая заболевания коронавирусом.
00:40
Пять человек пострадали при ДТП в Карачаево-Черкессии
В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
00:34
«Зенит» в овертайме проиграл «Барселоне» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.
00:24
Россиянки завоевали две медали в вольной борьбе в пятый день ЧЕ
Сборная России завоевала две награды по итогам пятого дня соревнований на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
00:23
После пожара в частном доме в Пермском крае заведено дело
После пожара в частном доме в Пермском крае, ставшего причиной гибели детей, заведено дело. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
00:11
Чеферин — о Суперлиге: это чистое предательство, некоторые люди лгали нам годами
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о своём отношении к созданию европейской футбольной Суперлиги.
00:05
«Эвертон» впервые за 25 лет на выезде победил «Арсенал» в АПЛ благодаря автоголу голкипера
Ливерпульский «Эвертон» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).