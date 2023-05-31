Bloomberg: предпочитают не обсуждать — союзники Украины не поддерживают её атаки на территории России

США и их союзники в Европе высказались против использования поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по российским территориям, передаёт Bloomberg. Впрочем, как отмечает новостное агентство, поддерживающие Украину страны предпочитают не обсуждать этот вопрос, так как он вызывает разногласия.

США и их европейские союзники призвали к осторожности в вопросе о том, имеет ли Украина право наносить удары по территории России, опасаясь, что могут оказаться втянутыми в более масштабный конфликт, сообщает Bloomberg.

Страны, поддерживающие Украину, занимают разные позиции относительно того, как ей следует действовать в рамках конфликта с Россией, учитывая, что российская территория всё чаще становится объектом нападения.

На этой неделе в Эстонии министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил журналистам, что Украина «имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину». Клеверли заявил, что «законные военные цели за пределами её границы являются частью самообороны Украины», при этом уточнив, что не комментирует атаку беспилотников на Москву.

Но другие союзники более осторожны. США публично выступают против нападений на территории России. В среду в беседе с телеканалом CNN координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Киев дал Вашингтону гарантии, что не будет использовать вооружение, которое получает из США, для нанесения ударов по территории России. Однако он уточнил, что, как только это вооружение попадает к украинским вооружённым силам, «оно принадлежит им». Кирби добавил, что в США не хотят поощрять атаки на российскую территорию или создавать для них условия.

В Париже утверждают, что, хотя Франция поддерживает «право Украины на самооборону», французская военная поддержка не должна использоваться для нападения на Россию. Источник новостного агентства во французском правительстве добавил, что если Украина хочет добиться большего своими силами, то Париж не может диктовать Киеву, как вести эту войну.

Ещё один анонимный источник Bloomberg в одной из стран Европы отметил, что поддерживающие Украину страны предпочитают не обсуждать этот вопрос, так как он вызывает разногласия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не захотел говорить об использовании западного оружия для нападения на Россию. «Оперативный выбор о том, как использовать оружие, должны сделать сами украинцы», — отметил во вторник в беседе с журналистами в Осло Столтенберг. По его словам, перед Киевом стоит «трудный выбор».

Как напоминает новостное агентство, впервые предложение о том, чтобы Украина могла свободно наносить удары по военным объектам на территории России, озвучили в Латвии. «Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным площадкам или воздушным полям, с которых начинаются операции», — заявил в прошлом году министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Ранее в этом месяце Великобритания согласилась предоставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью более 250 км, которые стали самыми дальнобойными ракетами, переданными западными странами Украине. Впрочем, в Министерстве обороны Великобритании указали на то, что Лондон получил гарантии от Киева, что там не будут использовать ракеты против целей на территории России.

При этом, в отличие от Великобритании, США не стали передавать Украине баллистические ракеты ATACMS, так как их дальнобойность позволила бы поражать цели на российской территории, пишет Bloomberg.