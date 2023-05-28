Telegraph: задача огромных масштабов — Киев отчаянно ищет способы пополнить потрёпанные в боях войска

Украинские власти возлагают большие надежды на запланированное контрнаступление, опасаясь, что его провал может привести к заморозке конфликта. Поэтому они спешно и «более агрессивно» пытаются привлечь граждан на службу в ВСУ, которые понесли многочисленные потери, пишет The Daily Telegraph.

С началом вооружённого противостояния между Киевом и Москвой украинец Женя ушёл добровольцем в ВСУ. Во время боёв в Луганской области он вместе со своим подразделением попал в плен к российским войскам.

На Украине планировали принять закон, который позволял бывшим военнопленным, таким как Женя, не возвращаться на военную службу. Но всего через пять месяцев после освобождения 41-летнему мужчине вновь грозит отправка на фронт. «Разве мы недостаточно сделали?» — возмутился он в интервью The Daily Telegraph.

Его возвращение в строй является частью отчаянного стремления Киева пополнить свои разбитые в боях вооружённые силы в преддверии надвигающегося контрнаступления. Готовясь к предстоящей битве, украинские власти начали масштабную кампанию по вербовке в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ, образовавшиеся в результате многочисленных потерь.

Украина получила огромное количество военной техники натовских стандартов, в том числе британские танки Challenger 2 и ракеты большой дальности Storm Shadow. Но в предстоящей операции «по преодолению войск Москвы» ключевую роль предстоит играть рядовой пехоте.

По признанию Жени, его беспокоит то, что украинская пропаганда «слишком эффективно» убеждала людей в том, что страна имеет преимущество в конфликте. «Я не хочу, чтобы люди думали, что это легко и что работа уже выполнена», — сказал он.

Между тем ставки для Украины высоки. Женя предположил, что без коренного перелома конфликт может затянуться на многие годы. Местные высокопоставленные чиновники также прогнозируют «заморозку» боевых действий, если получившее широкую огласку контрнаступление не принесёт Киеву существенных результатов в ближайшие месяцы.

Но в настоящий момент внимание украинских властей сосредоточено на том, чтобы генералы получили достаточно людей для «вытеснения» российских войск с сильно укреплённых позиций на юге и востоке. Всё это создаёт «задачи огромных масштабов» для вербовщиков, считает издание.

Официальные данные о потерях ВСУ не публикуются. Тем не менее, согласно утечке документов американской разведки, число украинских военнослужащих, убитых или раненых с начала конфликта, может превышать 130 тыс., обращает внимание The Daily Telegraph.

Как бы то ни было, сейчас украинские вербовщики «работают на пределе возможностей». В последние недели они отказались от прежней «мягкой тактики» и взяли на вооружение «более агрессивный способ», чтобы получить необходимое количеству новобранцев, утверждает издание.

Когда-то повестки в военкомат отправлялись исключительно по почте. Но теперь люди в форме регулярно ходят по квартирам и «проводят выборочные проверки на улицах» в поисках призывников. Кроме того, украинские спецслужбы начали преследовать Telegram-каналы, которые советуют людям избегать или «даже саботировать» попытки выдать им повестку, отмечает The Daily Telegraph.

Источник, близкий к украинской армии, рассказал изданию, что многие «потенциальные добровольцы» опасаются, что их отправят в бой практически без подготовки. Некоторые намеренно избегают призыва и живут не по адресу регистрации.

В соответствии с законом, который действует с февраля 2022 года, мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну без уважительной причины. Теоретически любого украинца этого возраста могут отправить на фронт, заключает The Daily Telegraph.