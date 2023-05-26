19FortyFive: печальная для Запада реальность — тенденция украинского конфликта смещается в пользу России

Киев решил в своё время защищать Артёмовск (Бахмут) до конца, и в результате, потеряв ошеломляющее количество войск, он уступил и сам город, пишет обозреватель 19FortyFive Дэниэл Дэвис. Теперь, по словам автора, грустная реальность состоит в том, что развитие украинского конфликта сместилось в пользу России.

Грустная реальность: украинский конфликт теперь развивается в пользу России, пишет бывший подполковник Армии США Дэниэл Дэвис в своей статье для 19FortyFive.



Почти с первых дней украинского конфликта среди западных аналитиков постоянно звучала мысль о том, что Вооружённые силы России сильно недорабатывают, а ВСУ постоянно превосходят ожидания.

Однако мало кто заметил, что маятник на поле боя сместился.



Недавние данные указывают на то, что российская сторона провела тактические и оперативные усовершенствования, которые оказывают влияние на ситуацию на Украине.



«Вашингтонским политикам необходимо обновить своё понимание текущей траектории конфликта, чтобы гарантировать, что США не окажутся застигнуты врасплох событиями на полях сражений и что в результате не пострадают наши интересы», — считает автор.



За последние 15 месяцев противостояния Украина провела и проиграла России четыре крупных городских сражения: в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и совсем недавно в Артёмовске (Бахмуте).



Когда Россия столкнулась с городскими сражениями — Киев, Харьков и Херсон, — она предпочла отказаться от каждого из них, создав более оборонительные позиции в других местах. Украина, с другой стороны, предпочла сражаться за крупные города. Результаты говорят сами за себя. В битве за Артёмовск Киев потерял ошеломляющее количество войск, а в конце концов и сам город. Решение украинского генштаба защищать Артёмовск до конца может иметь серьёзные последствия до конца конфликта.



Украина сейчас стоит перед дилеммой мирового масштаба: использовать оставшиеся наступательные возможности в последней надежде «нанести тяжёлую рану» русским, обороняющимся на занятых территориях, или сохранить их на случай, если Россия начнёт собственное летнее наступление?



«Оба варианта действий сопряжены с серьёзными рисками. Я считаю, что в настоящее время у Украины нет правдоподобного пути к военной победе. Продолжение борьбы в этой надежде может привести к тому, что они потеряют ещё больше территорий», — пишет автор.



Только Киев может решить, продолжать ли борьбу или добиваться заключения наиболее выгодной для него сделки.



«Но США обязаны сделать так, чтобы безопасность нашей страны и народа стояли выше желаний Киева», — считает Дэвис.



По мнению автора, Соединённые Штаты должны не только переложить бремя физической поддержки Украины в первую очередь на европейские государства, но и не предоставлять Киеву гарантий безопасности, чтобы таким образом не угодить в ловушку.



В истории чересчур много примеров поспешных соглашений о прекращении боевых действий, которые невольно закладывают основу для будущих конфликтов, напоминает автор. Америка не должна подвергать риску свою будущую безопасность, соглашаясь на какие-либо гарантии в этой сфере.



«Тенденция конфликта смещается в пользу Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это зримая реальность. Вашингтону нужно не только избегать соблазна «сыграть по-крупному» в поддержку проигрышных предложений, но и делать всё необходимое, чтобы довести этот конфликт до скорейшего завершения, максимально обеспечив нашу будущую безопасность. Игнорирование этих реалий может привести к ещё большим потерям Украины и подвергнуть нашу собственную безопасность неприемлемому риску в будущем», — подытоживает свою статью обозреватель Дэниэл Дэвис.