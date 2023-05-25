Newsweek: поставки F-16 потребуют от Украины решения трёх важных проблем

По мере того как Украина приближается к получению истребителей F-16, ей всё ещё предстоит преодолеть три ключевые проблемы. Как пишет Newsweek, Киеву потребуются квалифицированные пилоты, подготовка которых займёт много месяцев, инфраструктура и обслуживание самолётов. Кроме того, не стоит забывать и о реакции России, которая предупредила, что это будет сопряжено с огромными рисками для вовлечённых западных стран.

По мере того как Украина приближается к получению истребителей F-16, ей всё ещё предстоит работа, прежде чем она будет готова к тому, что западные истребители вступят в бой с российскими ВВС. Как пишет Newsweek, по мнению аналитиков, прежде чем Украина сможет летать на современных боевых самолётах, ей необходимо решить три ключевые проблемы.

Как продолжает издание, несколько союзников Киева взяли на себя обязательства по обучению украинских пилотов, включая США и Великобританию. Белый дом также дал понять, что не будет блокировать передачу Украине истребителей F-16 из других стран. Однако эксперты сразу предупредили о камнях преткновения, которые не исчезают по мере того, как международное сообщество серьёзнее рассматривает возможность предоставления Киеву истребителей F-16. По их словам, хотя проблемы и не являются непреодолимыми, Украина вряд ли в ближайшее время получит самолёты американского производства. Кроме того, для обучения украинских пилотов потребуется время, чтобы это принесло свои плоды.

«Обучение даже опытных пилотов (управлению. — ИноТВ) новым самолётом измеряется месяцами, а не неделями», — сказал Newsweek коммодор авиации в отставке Эндрю Кертис , ранее служивший в британских Королевских ВВС, добавив, что тот же принцип применим к украинским наземным экипажам.

Трудно сказать, проводилась ли уже подготовка экипажей украинских ВВС и в каком объёме, сообщил Newsweek Дэвид Джордан, содиректор Института авиации и космонавтики имени Фримена при Королевском колледже Лондона.

«Проблема для Украины в том, что они всё ещё работают на своих имеющихся самолётах», — добавил бывший старший командующий Королевскими ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл.

Он предположил, что украинских пилотов могут отозвать с передовой для обучения на F-16, но затем они могут вернуться к полётам на реактивных самолётах советской эпохи в ожидании F-16. Но если Украина попытается использовать F-16 до того, как её военно-воздушные силы будут готовы, это, «вероятно, приведёт к потерям, которые невозможно себе позволить», сказал Кертис.

Ещё одна проблема заключается в вопросах, связанных с эксплуатацией F-16. Эксперты ранее сообщали Newsweek, что F-16 — это фундаментальный шаг в сторону от советской авиационной инфраструктуры Украины, а это означает, что с самолётами связано не только новое обучение, но и логистика, такая как новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания и инфраструктура. F-16 нуждаются в ровных взлётно-посадочных полосах и централизованных базах для полётов — в отличие от разбросанных аэродромов и временных взлётно-посадочных полос, которые могут использовать самолёты советской эпохи в нынешнем парке Украины.

Эти места могли бы затем стать главной целью для российских ударов, заявил Newsweek бывший британский военный офицер Фрэнк Ледвидж. Это может означать, что они действуют с баз, хорошо известных российским силам, что «делает их чрезвычайно уязвимыми для наземных атак», — сказал Кертис.

По словам экспертов, защита этих баз затем отвлекает ракетные системы Украины от других районов линии фронта, что приводит к трудному выбору места размещения систем противовоздушной обороны.

Кроме того, пишет издание, в предоставлении военной помощи Украине всегда был политический аспект. Ранее истребители F-16 были красной линией для западных покровителей Киева. Но несмотря на то что Россия предупредила, что это будет сопряжено с огромными рисками для вовлечённых западных стран, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Украина имеет право на самооборону и мы поможем Украине отстоять это право, — это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта».

Как заключает издание, несмотря на препятствия, эксперты всё больше верят в то, что обещания поставок F-16 для Украины не за горами. По словам экспертов, поскольку реактивные самолёты советской эпохи нуждаются в замене, внимание приковано к перестройке Военно-воздушных сил Украины, чтобы сохранить их обороноспособность и потенциально подготовить Киев к интеграции в НАТО.