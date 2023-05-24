Le Figaro: в небе над Балтикой российский Су-27 перехватил два американских самолёта

Как сообщили в Министерстве обороны России, российские военные по тревоге отреагировали на приближение к государственной границе двух американских бомбардировщиков B-1B. На их перехват был поднят в воздух истребитель Су-27. В итоге обошлось без происшествий. Как отмечает Le Figaro, в последнее время количество подобных случаев в небе над Балтикой значительно увеличилось.
Россия заявила, что подняла в воздух один из своих военных самолётов, чтобы перехватить два американских бомбардировщика над Балтийским морем, которые приближались к российской границе, пишет Le Figaro. «После отдаления иностранных боевых самолётов от российской границы российский истребитель без происшествий вернулся на исходный аэродром», — сообщили в Министерстве обороны России.
По данным министерства, это были стратегические бомбардировщики B-1B ВВС США, а навстречу им направили истребитель Су-27. При этом нарушения российских границ не было. «Полёт российского боевого самолёта проходил в строгом соответствии с международными правилами, касающимися воздушного пространства», — заявили в российском министерстве. Перехват подтвердил и официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, который сказал, что бомбардировщики принимали участие в «давно запланированных учениях в Европе».
Автор статьи отмечает, что в последнее время, даже до начала российской спецоперации на Украине участились инциденты с участием российских самолётов и самолётов стран НАТО. На прошлой неделе аналогичный инцидент над Балтийским морем произошёл с участием российского истребителя и французского и немецкого военных самолётов, пишет Le Figaro.
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