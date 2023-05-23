Время и деньги — CNN о препятствиях, которые ждут Украину при использовании американских истребителей

В Киеве приветствовали слова президента США Джо Байдена о том, что он поддерживает поставку истребителей F-16 на Украину. Однако, как отмечает CNN, эксперты призывают украинское правительство не ожидать от F-16 слишком многого: эффективное использование этих самолётов потребует много времени и средств, но вряд ли станет решающим фактором в конфликте.

В выходные стремление Украины получить американские истребители F-16 получило новый импульс. На саммите лидеров стран «Большой семёрки» в Японии президент США Джо Байден поддержал идею обучения украинских пилотов управлению этими самолётами, сообщает CNN.

Комментарии Байдена прозвучали через несколько дней после того, как Великобритания и Нидерланды заявили о создании «международной коалиции», чтобы помочь Украине в приобретении F-16, которые значительно превосходят советские самолёты, которые стоят на вооружении страны сейчас. Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Байдена, отметив, что это позволит «значительно усилить» украинские военно-воздушные силы.

Впрочем, аналитики призывают не надеяться на истребители F-16, как на панацею. Они указывают на наличие у самолётов уязвимых мест, о которых хорошо осведомлена Россия. Один из пилотов F-16, находящийся на действительной службе, отметил в беседе с CNN, что ожидания Киева могут быть слишком завышенными. «Отвечая на ваш вопрос, станет ли F-16 решающим фактором: нет, не станет», — заявил пилот, пожелавший остаться анонимным.

Как отмечается на сайте телеканала, в Военно-воздушных силах США F-16 называют «относительно недорогой и высокоэффективной системой вооружения». По состоянию на 2023 год на вооружении стран по всему миру находится почти 2200 этих истребителей, что делает F-16 самым популярным боевым самолётом на всей планете — это 15% мирового флота.

При этом предполагается, что Украина получит старые версии самолёта, которые стоят на вооружении союзников США в Западной Европе. Однако они прошли модернизацию и обладают современными радарами и авионикой. Эксперты полагают, что США и их союзники располагают и более мощными истребителями, например американскими F-35 и F/A-18 или французскими Rafales, но их намного меньше и передать их Украине в короткие сроки невозможно. В Киеве надеются получить около 200 самолётов F-16. Большое количество F-16 по всему миру означает, что у них налажена логистика и имеется достаточное количество запасных частей, что важно для поддержания их боеспособности.

Однако даже передача этих истребителей займёт какое-то время. Во многом это связано с необходимостью обучения украинцев управлению самолётами и подготовки обслуживающего персонала. По словам экспертов, обучение пилотов займёт от трёх месяцев. Источник CNN с опытом пилотирования F-16 утверждает, что на нём легко научиться летать, но обучение эффективному использованию в «динамичной угрожающей среде» может занять годы. От нескольких месяцев до нескольких лет может занять и подготовка обслуживающего персонала. Более того, время может стать проблемой и после передачи самолётов Украине: на час лётного времени F-16 нужно 16 часов технического обслуживания.

Также возникает вопрос о том, где будут базироваться украинские F-16. Аналитики утверждают, что для западных самолётов Украине, вероятно, придётся переделать и расширить ряд взлётно-посадочных полос и попытаться сделать это так, чтобы не обнаружила Россия. При этом подходящими нельзя сделать только несколько аэродромов, так как они могут стать целью российских атак.



Однако даже если предположить, что Украина сможет преодолеть трудности с логистикой и техническим обслуживанием и найти безопасные взлётно-посадочные полосы, с которых смогут летать F-16, им всё равно потребуется соответствующее вооружение, чтобы быть эффективными против российских Су-25 и МиГ-31.

Всё это будет стоить очень дорого. Например, одна усовершенствованная ракета средней дальности AMRAAM стоит около $1,2 млн, а на её производство уходит около двух лет. США могли бы поставлять всё необходимое из своих запасов, но из-за длительного времени производства они рискуют их исчерпать.

Впрочем, несмотря на ряд очевидных недостатков, передача Украине F-16 станет столь необходимой в политической войне победой, уверяет автор книг по военной авиации и бывший пилот ВВС США Роберт Хопкинс. По его мнению, поставка F-16 на Украину продемонстрирует «мощное политическое и дипломатическое сотрудничество множества западных стран, особенно стран НАТО». Более того, это может способствовать поднятию боевого духа украинских военных.