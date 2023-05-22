NBC: Байден поддержал поставку истребителей F-16 на Украину

Во время встречи с Зеленским на саммите «Большой семёрки» Байден поддержал поставку истребителей F-16 на Украину. Как сообщает NBC, на вопрос журналиста, не спровоцирует ли это эскалацию конфликта, глава Белого дома ответил, что украинский президент пообещал ему не использовать новую технику для захода на географическую территорию России.

Сегодня президент Байден полностью в деле.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Вместе со всеми странами «Большой семёрки» мы обязательно поддержим Украину. И я обещаю, мы никуда не денемся.

Вместе с европейскими союзниками, которые наконец-то согласились на главную строчку в списке пожеланий Зеленского, — истребители F-16. Но у этого шага есть свои условия.

ЖУРНАЛИСТ: Какие у вас есть гарантии, что предоставление истребителей F-16 не приведёт к обострению войны?

ДЖО БАЙДЕН: Зеленский меня заверил, что они не используют их для захода на географическую территорию России. Но где бы ни были российские войска на территории Украины, там они смогут действовать.

Зеленский сегодня присоединился к лидерам G7 в Хиросиме и уже пожинает плоды. Дополнительные 375 миллионов долларов военной помощи США Украине.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я очень рад, большое спасибо.

Но пока украинский лидер наслаждался международной поддержкой в преддверии ожидаемого контрнаступления, похоже, пала последняя крепость Украины в восточном городе Бахмут. Сегодня российские государственные СМИ сообщили, что Путин поздравил российские войска с победой, а телевидение транслирует, как солдаты празднуют. Однако NBC не получило независимого подтверждения этому.

Тем временем верховный главнокомандующий Украины посетил передовую в районе Бахмута и признал, что его войска удерживают лишь незначительную часть города, но всё ещё продвигаются вперёд по окраинам. А Зеленский рисует мрачную картину того, что осталось от города после девяти месяцев самой кровавой битвы этой войны.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Вы должны понимать, что там ничего нет. Они всё разрушили. Там нет зданий. Там ничего нет. Только ветер и много мёртвых русских.

К нам присоединяется Молли из Харькова. Как бы на самом деле выглядела победа России в Бахмуте?

МОЛЛИ ХАНТЕР, корреспондент NBC: Да, Хэйли, к этому часу всё очень неясно. Но для России это было бы очень символично. Но это также истощило много сил у России за последние 9 месяцев в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.

Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.