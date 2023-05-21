Handelsblatt: решение США по истребителям перекладывает ответственность на Европу
На саммите G7 США объявили о том, что намерены обеспечить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, пишет Handelsblatt. Таким образом, открывается путь к тому, чтобы другие страны НАТО могли поставлять имеющиеся у них F-16 на Украину.
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