Handelsblatt: решение США по истребителям перекладывает ответственность на Европу

США намерены обучать украинских пилотов на истребителях F-16, но сами по-прежнему не собираются поставлять Киеву эти самолёты, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, США не хотят рисковать прямой конфронтацией с Россией, поэтому перекладывают ответственность на страны Европы, имеющие на своих складах американские F-16.

На саммите G7 США объявили о том, что намерены обеспечить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, пишет Handelsblatt. Таким образом, открывается путь к тому, чтобы другие страны НАТО могли поставлять имеющиеся у них F-16 на Украину.

Однако это решение не является кардинальной сменой курса, считает издание. Дело в том, что сами США по-прежнему не собираются поставлять Украине свои F-16. Таким образом, вопрос о применении Украиной самолётов западной конструкции всё ещё остаётся открытым. При этом своим решением Джо Байден ставит Европу в весьма трудное положение.

Как отмечает Handelsblatt, согласно утечкам данных из Пентагона, украинская армия сильно истощена и не способна оттеснить российские войска. На этом фоне США хотят стимулировать получение Украиной боевых самолётов, однако сами не хотят рисковать прямой конфронтацией с Россией. Таким образом, решение Вашингтона по самолётам — это и «да», и «нет», отмечает издание.

Своим решением США перекладывают ответственность на Европу, пишет Handelsblatt. Посыл заключается в следующем: мы не будем препятствовать, если вы захотите передать Украине самолёты. Окончательное решение, однако, остаётся за Европой.