Salon24: США перемещают самолёты-заправщики из Германии в Польшу
Заправщики Национальной гвардии и Резерва ВВС США теперь будут действовать главным образом с авиабазы в польском городе Повидзе. Как пишет Salon24, данный шаг направлен на усиление присутствия ВВС в Восточной Европе и обеспечение безопасности союзников по НАТО в данном регионе.
Как отмечает портал, в ближайшие месяцы в Повидз, расположенный в центральной Польше, должны прибыть 19 заправщиков из США. Как сообщили ВВС США, запланированные в связи с этим операции будут направлены на поддержку действий НАТО. Переезд с авиабазы Шпангдалем в Германии в Польшу является частью операции ВВС США в Европе под названием Copper Arrow, в которой участвуют заправщики и лётчики из подразделений Нацгвардии и Резерва США.
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