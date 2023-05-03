Salon24: США перемещают самолёты-заправщики из Германии в Польшу

В ближайшие месяцы в польский город Повидз должны прибыть 19 заправщиков из Национальной гвардии и Резерва ВВС США. Как пишет Salon24, этот шаг направлен на усиление присутствия ВВС в Восточной Европе и обеспечение безопасности союзников по НАТО в регионе.

Заправщики Национальной гвардии и Резерва ВВС США теперь будут действовать главным образом с авиабазы в польском городе Повидзе. Как пишет Salon24, данный шаг направлен на усиление присутствия ВВС в Восточной Европе и обеспечение безопасности союзников по НАТО в данном регионе.

Как отмечает портал, в ближайшие месяцы в Повидз, расположенный в центральной Польше, должны прибыть 19 заправщиков из США. Как сообщили ВВС США, запланированные в связи с этим операции будут направлены на поддержку действий НАТО. Переезд с авиабазы Шпангдалем в Германии в Польшу является частью операции ВВС США в Европе под названием Copper Arrow, в которой участвуют заправщики и лётчики из подразделений Нацгвардии и Резерва США.

«Эти заправщики, расположенные в Соединённых Штатах, перемещаются с членами Компонента воздушного резерва, которые добровольно участвуют в ротации в европейской зоне ответственности, — заявил советник Воздушной национальной гвардии при командующем USAFE-AFAFRICA полковник Гэри Додж. — В качестве неактивных военнослужащих они добровольно участвуют в этом мероприятии, оставив свои гражданские предприятия и свои семьи».

Задача самолётов в Повидзе может заключаться в заправке боевых самолётов, в том числе истребителя F-35A Lightning II, потенциально увеличивая дальность миссии НАТО. Недавно ВВС Нидерландов отправили на польскую авиабазу Мальборк восемь самолётов.

«Сотрудничество американских заправщиков с нашими союзниками по НАТО отчётливо демонстрирует, насколько мы ценим наши партнёрские отношения и как важно повышать нашу интероперативность», — сказал советник командующего Резервом ВВС США полковник Тимоти Фори.

Он подчеркнул, что «функциональная интероперативность» особенно очевидна, если посмотреть «на любую фотографию KC-135, заправляющего польский F-16, или KC-46, заправляющего финский F/A-18».

Как отмечает портал, в Польшу поступят такие заправщики, как KC-135 Stratotankers, KC-10 Extenders, а также новейший самолёт ВВС KC-46 Pegasus. Заправщики начали летать из Повидза в начале марта, а 13 апреля Pegasus из 931-й авиабазы в Макконнелле заправил самолёты финских ВВС F/A-18.