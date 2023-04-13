Американский эксперт: НАТО так и не смогло дать Восточной Европе современное оружие

Хотя европейские лидеры хвастаются огромной военной помощью, оказанной странами НАТО Украине, на деле речь идёт не о силе, а скорее о слабости альянса, уверен подрядчик Минобороны США Р. Джордан Прескотт. Как пишет Прескотт на страницах American Conservative, Восточная Европа щедро передаёт Киеву старую технику лишь затем, чтобы обновить за счёт ЕС и США свои арсеналы, модернизацию которых НАТО так и не обеспечило.

С момента начала конфликта на Украине прошло больше года — и страны НАТО, которые уже оказали Киеву обширную поддержку, теперь главным образом обсуждают вопрос передачи украинской стороне боевых самолётов, напоминает в своей статье для American Conservative подрядчик Минобороны США Р. Джордан Прескотт. Как отмечает эксперт, это уже согласилась сделать Польша, а ряд других членов альянса обозначили готовность поступить так же.

Тем временем, подчёркивает Прескотт, лидеры стран НАТО продолжают подавать оказанную Украине поддержку как свидетельство того, что альянс всё ещё играет ключевую роль для обеспечения безопасности Европы. Однако в действительности щедрость НАТО, напротив, свидетельствует о том, что оно далеко не так сильно, как хочет показаться, полагает автор.

Тогда как США успели за 12 месяцев с февраля прошлого года оказать Киеву помощи на $31,7 млрд, объём поддержки со стороны 27 европейских членов НАТО до января 2023-го успел достичь $17,7 млрд, разъясняет читателям эксперт. На протяжении 2022-го европейцы главным образом передавали Украине противотанковые и противовоздушные средства — однако к январю, после многочисленных призывов украинского руководства, они всё же решились начать поставки танков. Теперь же Киев просит у НАТО самолёты — однако те же США до сих пор на такие просьбы отвечали отказом, поскольку опасаются, что подобный шаг дополнительно обострит напряжённость в отношениях с Москвой.

А вот европейские союзники Вашингтона оказались более «участливыми»: упомянутая Польша в марте объявила о том, что передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, а уже на следующий день аналогичные меры анонсировала и Словакия, продолжает автор. Кроме того, в списке потенциальных поставщиков самолётов значатся Франция, Швеция и Великобритания. При этом Болгария, которая последние два десятилетия исправно проявляла себя «непоколебимым поборником» альянса, Киеву решительно отказала.

Такое расхождение курсов отражает застарелый дефект альянса — и заключается он не в пресловутом дисбалансе между членами в плане оборонных расходов, а в устаревших арсеналах, убеждён Прескотт.

Как отмечает автор, ВВС Польши имеют на вооружении 91 боевой самолёт, поэтому, передав Киеву четыре истребителя, они потеряют лишь чуть менее одной двадцатой доли своего парка — не говоря уже о том, что передавать Варшава будет разрботанные ещё в 80-х годах прошлого века МиГи, тогда как одну треть её арсеналов на данный момент составляют более современные американские F-16C. Таким образом, подобный шаг окажет на боеспособность поляков минимальное влияние. В Болгарии же ситуация совершенно иная: страна имеет лишь 17 боевых самолётов — и ни один из них не является современной западной моделью. Если бы болгарские власти поступили так же, как польские, у Софии осталось бы всего лишь семь старых советских истребителей, пишет Прескотт.

Учитывая, что с тех пор, как Польша вступила в НАТО, минуло уже 24 года, а с момента присоединения к альянсу Болгарии — 19, возникает вопрос, почему же эти страны к 2023 году так и не успели модернизировать авиацию, подчёркивает эксперт. К несчастью, правда в том, что эта проблема касается вообще всех представителей Восточной Европы в альянсе, сетует он.

Согласно открытым источникам, 14 «новых членов» НАТО в 2013 году — то есть за год до того, как разразился «первый украинский кризис», — имели на вооружении в общей сложности 789 боевых самолётов и вертолётов, а к 2022 году эта цифра сократилась до 683. При этом соотношение между советскими и западными моделями в составе восточноевропейских ВВС за этот период изменилось очень мало: 61% к 36% в 2013-м против 52% к 45% в 2022-м (оставшиеся 3% представлены авиасредствами местного производства). И даже такие скромные результаты были большей частью достигнуты благодаря усилиям всего лишь двух стран: Польши, которая всё это время просто списывала советскую технику, и Румынии, которая действительно серьёзно нарастила долю западной техники в своём парке — но при этом имеет всего-то 30 самолётов, анализирует цифры Прескотт.

Значительный процент советских и российских вооружений в Восточной Европе можно констатировать не только в военно-воздушных силах — та же ситуация наблюдается и с танками, и с боевыми вертолётами, пишет автор. Все танки, переданные Украине восточноевропейскими членами НАТО, являются различными модификациями советского T-72, производство которого было начато ещё в начале 70-х годов, тогда как все вертолёты, предоставленные Киеву, представляют собой разные модели советской линейки «Ми». Любопытно, что пять стран, пообещавших украинцам винтокрылые машины, вместе взятые, имеют лишь 74 единицы такой техники — а две из них, Латвия и Литва, полностью передав всю обещанную технику, останутся без вертолётов вообще.

«И как же страны с маленькими вооружёнными силами могут себе позволить участвовать в военной поддержке в таком объёме? А очень просто — им всё компенсируют США и ЕС», — иронизирует Прескотт.

За компенсацией в виде техники или средств на её закупку уже «встали в очередь» Хорватия, Северная Македония и Словакия, причём последняя получит особенно выгодные условия: в обмен на передачу Киеву средств ПВО и бронетранспортёров ей будут предоставлены немецкие танки, а также скидка на приобретение американских вертолётов в комплекте с ракетами. Если подсчитать всё вместе, получается, что Словакии будет выплачено $989 млн, отмечает автор.

«На деле восточноевропейские союзники скорее не безвозмезно отдают технику, а получают компенсацию за чистку своих арсеналов. Теперь же американские налогоплательщики имеют уникальный шанс возместить европейским странам ещё и замену самолётов со списанием старых моделей», — пишет Прескотт.

Такую ситуацию, впрочем, предвидели давно: ещё когда в НАТО начали обсуждать расширение на восток, различные надзорные ведомства при конгрессе США неоднократно предупреждаи, что включение в альянс бывших членов Организации Варшавского договора потребует решения множества сложных проблем, главной из которых станут большие затраты на модернизацию их вооружённыых сил и приведение их в соответствие с натовскими стандартами, — подчёркивает автор.

Как напоминает эксперт, в 1997 году администрация президента США Билла Клинтона опубликовала доклад, где объём расходов на расширение альянса c 1997 по 2009 год оценивался в пределах от $27 до $35 млрд; впрочем, счётная палата страны тогда сочла такую оценку «условной», поскольку подтверждающих её данных в документе не приводилось. В свою очередь, управление конгресса США по бюджету прогнозировало ещё более серьёзные затраты — от $61 млрд до $125 млрд до 2010 года — и предупредило, что такие затраты окажутся посильными только в том случае, если новые члены возьмут значительную часть расходов на себя — что, разумеется, имело мало общего с реальностью, поскольку экономики этих стран «были разорены коммунистическим строем». Наконец, исследовательское управление конгресса оценивало необходимый уровень затрат в $0,8—1 млрд ежегодно или $10—13 млрд за весь период — и там тоже предполагали, что их будут брать на себя сами новые союзники.

Как бы то ни было, расширение всё же произошло — и в итоге к 2023 году альянс так и не сумел добиться достаточного уровня оперативной совместимости и модернизированности, констатирует Прескотт.

Как упоминает автор, американская исследовательская организация RAND ещё в 2020 году проверила европейские военно-воздушные силы на предмет готовности в конфликту повышенной интенсивности — и обнаружила целый ряд слабых сторон. Эксперты RAND сообщали, что европейская боевая авиация ограничена по эффективности, поскольку из 1900 боевых самолётов и вертолётов в парках сооюзников к пятому поколению относились не более 20%. При этом, как обнаружили аналитики, большинство европейских союзников поддерживали почти половину состава ВВС в состоянии частичной, а не полной боеготовности. Подобные выводы тем более удручают, что в рамках исследования рассматривались воздушные средства только 12 стран, состоявших в НАТО и до расширения, включая Францию, Германию и Великобританию. «Если даже у этих давних членов альянса наблюдается нехватка средств и уровня боеготовности, чего же ждать от восточноевропейских ВВС, которые не только уступают по численности, но и не были полностью модернизованы?» — вопрошает Прескотт.

Эксперты RAND пришли к одному занятному выводу: в своём исследовании они утверждали, что ключевую роль в повышении готовности Европы к конфликту повышенной интенсивности должны будут сыграть новейшие американские истребители F-35, отмечая, что к 2030 году в Европе будет базироваться от 300 до 400 таких машин, отмечает автор. Между тем с тех пор у этой дорогостоящей модели вскрылся целый ворох проблем — а в марте этого года руководитель программы разработки самолёта на слушаниях в конгрессе признал, что из 564 F-35, стоящих на вооружении ВВС США, частичный уровень боеготовности поддерживается только у 53%, а полный — у 29%, подчёркивает он.

В конечном же счёте затянувшееся присутствие устаревших самолётов в составе восточноевропейских ВВС воплощает собой лишь одно: тот факт, что альянс «пережил свою изначальную суть» — и потерял значение, подытоживает Прескотт.