Le Figaro: российский истребитель перехватил в Чёрном море польский самолёт

13:56 Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче с «Кристал Пэлас» Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче 35-го тура чемпионата России с «Кристал Пэлас».

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13:44 Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на соревнования Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что организация работает над возвращением россиян и белорусов к турнирам.

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