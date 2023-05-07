Le Figaro: российский истребитель перехватил в Чёрном море польский самолёт

13:56
Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче с «Кристал Пэлас»
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче 35-го тура чемпионата России с «Кристал Пэлас».
13:55
Прощание с актёром из «Убойной силы» Тютрюмовым пройдёт 10 мая в Петербурге
Прощание с заслуженным артистом России Александром Тютрюмовым пройдёт 10 мая в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Родина», расположенном на улице Караванной.
13:52
Капитан «Монако» Бен-Йеддер пропустит матч с «Анже» из-за опоздания на тренировку
Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер не сможет принять участие в матче с «Анже».
13:44
Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на соревнования
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что организация работает над возвращением россиян и белорусов к турнирам.
13:43
В Тюменской области задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги
В Тюменской области сотрудники лесоохраны задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства области.
13:43
Власти Швейцарии рассмотрят возможность перепродажи ФРГ танков Leopard в ближайшее время
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что швейцарский федеральный совет (правительство) в ближайшее время рассмотрит вопрос о перепродаже Германии танков Leopard 2.
13:42
Умар Нурмагомедов не согласился с итогами боя Стерлинг — Сехудо
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал итог поединка между Алджэмейном Стерлингом и американцем Генри Сехудо на UFC 288.
13:36
Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
13:33
Агент Изидора: на данный момент неизвестно, останется ли Вилсон в «Локомотиве»
Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал будущее своего клиента.
13:29
Медведев ожидает, что причастных к покушению на Прилепина приговорят к длительным срокам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ожидает, что причастных к подрыву автомобиля сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина приговорят к длительным срокам.
13:26
Гол Дзюбы признан лучшим в РПЛ в апреле
Гол нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы был признан лучшим в апреле.
13:26
В МЧС сообщили об эвакуации жителей Белого Яра в Курганской области из-за пожара
Власти приняли решение об эвакуации жителей деревни Белый Яр в Курганской области в превентивных целях из-за угрозы природного пожара.
13:19
Бояринцев: хочу, чтобы «Спартак» не позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом
Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
13:19
Защитник «Торпедо» Самсонов: мы регулярно на связи с Нетфуллиным, Кутеповым и Журавлёвым
Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отстранении одноклубников от тренировочного процесса.
13:12
В «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что церемония награждения команды в случае победы над «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России будет отложена.
13:11
Чавушоглу назвал рискованными заявления оппозиции Турции о санкциях против России
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью Haberturk назвал рискованными для экономики и энергетики заявления оппозиции Турции о санкциях против России.
13:08
В Кишинёве многотысячная колонна протестующих направилась к зданию президента
В Молдавии многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинёва, где расположены администрация президента и здание парламента.
13:06
The Times: ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил предложение от французского клуба продлить контракт.
13:06
«Зенит» не будет награждён после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о награждении «Зенита» в случае победы над «Спартаком» в матче 26-го тура.
12:59
Чавушоглу заявил об отсутствии прогресса в процессе членства Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прогресс в процессе присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу отсутствует.
12:52
Вальверде: за два дня до матча с «Ман Сити» я чувствую себя смертельно усталым
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал своё состояние после победы в финале Кубка России с «Осасуной» (2:1).
12:51
Историк Хомский: Украина получит статус Австрии времён холодной войны или Мексики
Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский высказал мнение, что Украина в будущем может приобрести статус Австрии времён холодной войны или Мексики.
12:46
ФСБ: пресечена украинская атака с БПЛА на аэродром Северный в Ивановской области
ФСБ сообщила о пресечении совместно с МВД России украинской атаки с применением беспилотников, начинённых взрывчаткой, на аэродром Северный в Ивановской области.
12:41
Мэр Донецка сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города Вооружёнными силами Украины погиб мирный житель.
12:41
Модрич выразил готовность продлить контракт с «Реалом»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своём будущем в мадридском клубе.
12:37
Пригожин: Группа Вагнера получила распоряжение о выдаче боеприпасов
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче боеприпасов.
12:34
Глава правительства Словакии Хегер заявил о желании уйти в отставку
Глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что намерен уйти в отставку.
12:30
Умер актёр из «Убойной силы» Александр Тютрюмов
В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный в том числе по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».
12:28
Салихова о победе «Зенита» в РПЛ: Карпин не посмел испортить «блекло-голубой» праздник
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».
12:25
Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что мало кто в мире считается с Европой
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что мало кто в мире считается с интересами Европы.
12:17
ЮВО: часовой задержал пытавшегося проникнуть на охраняемый объект в Новороссийске
Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) проинформировала, что в Новороссийске часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.
12:14
Задержаны руководители компаний, обслуживавших упавшую карусель в Оренбурге
Следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке Оренбурга, в котором произошло падение карусели.
12:14
Кубок РПЛ и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург
Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург, где пройдёт матч 26‑го тура между «Зенитом» и «Спартаком».
12:09
Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после ЧП с каруселью стабильное
Глава Министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что врачи оценивают состояние пострадавших после падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге как стабильное.
12:06
Глава МИД Турции Чавушоглу: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 на Украину
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk заявил, что Соединённые Штаты предлагали Анкаре отправить имеющиеся у неё зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства на Украину, однако турецкая сторона отказалась от этого.
12:05
Сантос заявил, что спокойно относится к слухам об интересе «Барселоны» к себе
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на возможный интерес со стороны «Барселоны».
11:56
В турецкой провинции Хатай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в провинции Хатай в Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
11:50
Гербольдт назвала возможную причину перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе
Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
11:48
ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении
Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.
11:45
Гендиректор Eni Дескальци: Италия сможет отказаться от российского газа в течение двух лет
Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии понадобится ещё как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок газа из России.
11:40
Орлов назвал работу Карпина одним из главных открытий сезона
Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».
11:36
Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле Вооружённым силам Украины для защиты от беспилотников.
11:29
Режим ЧС введён ещё в нескольких посёлках Свердловской области из-за пожаров
Ещё в нескольких посёлках Свердловской области объявлен режим ЧС на фоне серьёзной ситуации с природными пожарами, сообщил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.
11:27
Макгрегор: Сехудо — новичок в MMA, у него 16 побед и два поражения
Известный ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на поражение Генри Сехудо от Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 288.
11:21
Партия «Шор» заявила о задержании руководителей избирательного штаба политсилы в Гагаузии
Молдавская оппозиционная партия «Шор» заявила о задержании руководителей избирательного штаба кандидата на пост главы Гагаузии от политсилы Евгении Гуцул.
11:14
Скира: Кварацхелия подпишет контракт с «Наполи» до 2028 года
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к тому, чтобы переподписать контракт с клубом по новым условиям.
11:12
В России за сутки в больницы попали 364 человека с коронавирусом
В России за сутки в больницы попали 364 человека с коронавирусом. Всего по стране выявили 3811 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
11:08
РИА Новости: миномётчики ВСУ попали под удар своей и российской авиации под Авдеевкой
Авиация Вооружённых сил Украины нанесла удар по позициям своих же миномётчиков под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике, а затем по тем же координатам ударили российские лётчики.
11:05
Посол России в Греции: спонсоров режима Зеленского особо не интересует судьба Украины
Посол России в Греции Андрей Маслов в статье для греческой газеты «Катимерини» написал, что спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского особо не интересует судьба Украины и её жителей.
11:01
У «Спартака» матч с «Зенитом» пропустят только Литвинов и Умяров
Все футболисты «Спартака», кроме Наиля Умярова и Руслана Литвинова, готовы принять участие в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».